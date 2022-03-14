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【華置盈警】「大劉」劉鑾雄夫婦旗下華人置業料去年虧損至少32億元　受累投資恒大損手逾百億

股市 17:06 2022/03/14

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【華置盈警】「大劉」劉鑾雄夫婦旗下華人置業料去年虧損至少32億元　受累投資恒大損手逾百億

本地富豪「大劉」劉鑾雄及妻子「甘比」陳凱韻旗下華人置業 （00127） 因投資恒大 （03333） 損手近百億元發盈警。華人置業預計去年收入顯 著下降介乎52%至 62%，以2020年收入30.41億元推算，去年收入介乎11.6億至14.6億元。華人置業料2021年虧損約32億至38億元，其中去年其他全面支出中或錄得恒大股份的已變現及未變現虧損共約109.2億元。

華人置業指出，去年自於上市及非上市股本投資的股息減少影響收入及溢利。2021財年華人置業錄得來自恒大集團的股息收入約1.6億元，而2020年同期則錄19.7億元，原因是去年中國恒大純利及其派息率均減少所致。

華人置業：投資及財資產品之分類業績轉盈為虧

此外，華人置業稱，2021年通過損益以反映公平值的投資及財資產品之分類業績轉盈為虧。華人置業去年出售部分證券投資及財資產品，預計出售帶來已變現虧損淨額約15億元，對比2020年則為4.1億元。華置餘下證券投資及財資產品之公平值變動之未變現虧損淨額預計約9.5億元。

去年售恒大股份虧損約78.7億元【下一頁】

華人置業提到，去年其他收入減少，來自就英國投資物業向租戶收取的拆卸費用較少，而2020年退租補償及拆卸費用合共2.5億元。

華人置業：恒大股價下跌仍其流動資金、持續經營問題等

華人置業指出，2021年或錄得一項其他全面支出約 109.2億元，仍指恒大股份鉅已變現虧損及公平值變動之未變現虧損分別約為78.70億元及約30.50億元。

華人置業提到，去年恒大之股價下跌乃因其流動資金及持續經營問題、盈利下降 以及派息率減少，以及於內房發展商面對收緊借貸比率政策。

華人置業補充，公平值變動之已變現虧損乃現金項目，而未變現公平值變動乃非現金項目且對集團之現金流量並無構成影響。

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港股 華人置業（00127） 中國恒大（03333） 劉鑾雄 陳凱韻
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