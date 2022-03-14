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【網購商機】外送平台疫下快速求變　foodpanda mall整體銷量升逾32%

商業 18:00 2022/03/14

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本地爆發第五波疫情，網購需求急劇增長。foodpanda香港董事總經理賴偉昕接受本報訪問坦言，「快很重要」，要快速應變各項突如其來的轉變，在營運上具彈性，並且做好自己的同時，多站在用戶立場思考需要，才能夠站穩陣腳。

賴偉昕稱：「過去兩三年間，本地疫情曾好轉，也曾急劇變化，但即使疫情好轉期間，用戶使用狀況也有增長。」並舉例，客人以前沒堂食才外賣，後來有堂食也會外賣，因為習慣這種方便的消費模式。用戶數目更持續穩定增長，每季增長6位數。

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

事實上，該平台除了外送餐飲業務外，旗下其他業務的定單也持續擴大。他說：「24小時網上超市pandamart，以及生活百貨foodpanda mall的定單升幅尤為顯著。」pandamart於1月份的新鮮蔬果銷量按年上升逾3成，糧油雜貨、罐頭及包裝食品銷量的升幅也超過5成。

foodpanda mall與其他零售商戶合作，其整體銷量升幅逾32%，尤以超級市場、藥房及保健產品專門店升幅最高。他稱，總銷售額更按年增長超過5成。

【線上展覽】香港國際影視展（線上版）今舉行　740家展商參展

然而，第五波疫情帶來更多變動。賴偉昕指出，商戶營業時間改變，須提醒餐廳留意最新門店營業時間，並在平台上更新。

他同時留意市面上哪些種類貨品缺貨，提醒零售商戶清點庫存，更新缺貨款式，以避免出現用戶下單卻沒有貨品的狀況。

【珍藏版圖書】哈利波特初版第一集升值逾5300倍　收藏25年拍賣價70.8萬

記者：馬意文

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