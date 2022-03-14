【人幣走勢】專家指人民幣升浪未完 最牛睇6.25

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俄烏戰役距今已近3周，自從俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，野村指人民幣為全球最強的避險貨幣之一。業界也指，人幣取代日圓及瑞士法郎等傳統避險貨幣，變成熱錢的避風港。而在岸價（CNY）於2月24日在亞洲收盤報6.3234，上周五（3月11日）收巿價為6.3228，在強美元下仍逆市微升。

不過，東莞及深圳等因疫情惡化而突然封城，拖累在岸價今午（14日）跌穿6.35，暫報6.3515。况且，市場預期美國最快於本港時間周四（17日）凌晨開展加息周期，唯恐人民幣日前升至6.31水平已見頂。

不過，中外專家普遍指人民幣的升浪未完，料再闖6.25年內新高，仍處上升軌的主因是受息差優勢支持。本報綜合6位專家的預測，當中以招商永隆及大新 （02356） 等專家較樂觀，料人民幣今年內有機會挑戰6.25才到頂。

花旗長期目標看5.6

論及今年底目標價，以光大證券國際睇6.3最牛，信銀國際料6.38。相反，ING較保守，料年終在岸價報6.5。至於放眼長線，則以美資花旗最進取，長期目標預測衝上5.6的滙改後新高。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預計，3個月內人民幣見6.4，未來半年至1年為6.5，長期目標闖5.6新高。

ING大中華首席經濟師彭藹嬈預期，在岸價今年的高低位為6.3至6.6，年末目標為6.5 ；大新估計年內波幅更大、其高級經濟師溫嘉煒料，人民幣今年內在6.25至6.6範圍上落；信銀國際首席經濟師卓亮說，人民幣年內高低區間介乎6.3至6.42，年底目標6.38。

瑞銀汪濤：料人民幣短期續強勢【下一頁】

招商永隆環球金融市場部總經理蕭啟洪回應本報查詢指，美元因俄烏戰事的避險需求而急升，當中亦因西方凍結部份美元交易，而導致市場追捧人民幣作為替代，同時因中國經濟穩定，以及利率較高而成為市場新晉的避險貨幣。

蕭啟洪估計，今年美滙指數的高位可達101，低位為年初的94.8，年末約為96至98水平。離岸人民幣（CNH）今年最高有望達6.25，最低可能為6.45，而年終約為6.4至6.45範圍。

短期操作上，華僑永亨更進取，估計離岸人民幣在6.2才遇阻力，6.5有支持。

光大國際證券外滙策略師黃俊能料，美元兌人民幣今年的上落區間在6.25至6.5，今年底目標價6.3。

黃俊能剖析，總理李克強在兩會指出，要把穩增長放在更加突出的位置，「穩中求進」是2022年經濟工作的政策取向，而今年的國內生產總值增長目標為5.5%左右，高於巿場預期的5.3%水平，同時也較過去兩年5.1%的複合增速水平有所提升，反映中央對GDP充滿信心。今次超於預期的增長目標，無疑也將緩和市場對內地經濟放緩的擔憂。

黃俊能拆解，近日俄羅斯和烏克蘭地緣政治衝突，導致外滙巿場動盪，但實際上俄羅斯及歐美等國家或地區的博弈長期存在，對中國的影響並不直接，所以相信對人民幣的影響較為輕微兼短暫。於穩定的政策及經濟環境下，人民幣仍面對龐大的需求，故此預期人幣於今年依然會保持較為穩定的局面，並仍有進一步上升空間。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪