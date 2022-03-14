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【5,000元津貼】確診可獲5,000元恩恤津貼　一年半只批出1,203宗　哪些人合資格申請？

理財智慧 19:45 2022/03/14

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本港第五波疫情至今仍每日過萬宗，不少人「手停口停」，更有人因隔離而遭到解僱。對於一眾打工仔，除了可申請「百分百擔保個人特惠貸款」，其實政府早於前年11月27日，已推出一筆過恩恤現金津貼計劃，本地確診感染新冠肺炎的合資格香港居民，可獲發放一筆過5,000元的津貼。

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申請資格

  申請人必須符合以下資格：

  獲衞生署確認在2020年11月22日當日，或以後在本地感染新冠肺炎的香港居民；及

  現時受僱但不享有有薪病假或自僱人士，並因須在公立醫院留院治療新冠肺炎而面對經濟困難。

社署早前公布，截止本月7日共接獲1,463宗申請，批出1,203宗申請，使用601.5萬元公帑。雖然現時疫情嚴峻，但醫院爆滿，即使染疫，市民亦難以入院接受治療，不符合申請資格。惟就此一情況，政府表示現時無計劃調整上述津貼申請資格。

不過合資格者現時仍可申請津貼，申請程序如下：

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至於有關申請程序，可向各公立醫院醫務社會服務部查詢，社署及醫管局轄下醫務社會服務單位如下：

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撰文 : 陳楚琨

新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 治療 自僱人士 公立醫院 病假 香港 自僱

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