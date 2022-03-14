華潤捐贈1000張病床予特區政府　緩解醫療資源緊張

香港第五波疫情確診病例已超50萬宗，香港醫療系統資源極其緊張，病床嚴重不足。華潤集團通過華潤慈善基金將1000張病床捐贈給香港特區政府, 緩解醫療資源緊張問題。

捐贈儀式今日下午在香港港灣道體育館舉行，香港特區政府勞工及福利局局長羅致光、香港特區政府社會福利署副署長郭志良、聖保祿醫院醫務行政總監何兆煒、九龍樂善堂主席陳健平及華潤集團助理總經理、華潤創業董事長陳鷹，香港立法會議員、華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然出席了儀式。



陳鷹先生在儀式上表示：“華潤植根香港84年，與香港始終血溶於水，香港危難既是華潤心之所系。華潤集團第一時間做出響應，積極發揮集團資源優勢，華潤萬家超市、華潤堂增強跨境運力、加強貨源組織投放，力保民生用品供應、穩定物價，華潤五豐從內地選派38人專班赴上水屠房，恢復生鮮豬肉供應，華潤水泥全力保障建設香港方艙建築用料，集團還通過向基層社區捐出檢測試盒、防護服、藥品等方式，全力支持特區政府防疫抗疫，相信有國家作為最強後盾，香港定可早日戰勝疫情。”

華潤提供的1000張病床已分兩批通過船運及跨境車抵港，分別放置於灣仔港灣道體育館、天水圍體育館、青衣西南體育館、屯門蝴蝶灣體育館、藍田南體育館、港島小西灣體育館、荃灣西體育館設立的七間暫託中心，以照顧確診的長者。



關於華潤集團



華潤紮根香港 84 年， 現已發展成為香港和中國內地最具實力的多元化企業之一。 華潤集團主營業務涵蓋大消費、綜合能源、城市建設與運營、大健康、產業金融、科技及新興產業六大業務領域，在香港擁有 8家上市公司，在職員工 37.1 萬人， 位列 2021 年《財富》世界 500 強第 69 位。

(特約)