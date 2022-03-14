  • 26°C
香港時間 : 2022314日 (一) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】駿隆：強積金市場2月出現負回報 今年首兩月人均蝕13,267元

理財智慧 16:48 2022/03/14

分享：

駿隆強積金顧問有限公司公布，2月整體強積金市場出現負回報，大部分資產開始出現較大幅度調整。2月強積金人均蝕5,723元，而今年首兩個月強積金人均負回報13,267元。駿隆指，全球大宗商品受俄烏戰事影響飆漲，加深近期市場對通脹的憂慮。儘管俄烏局勢動盪，聯儲會主席鮑威爾仍表示支持3月加息。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者可考慮估值較低、通脹溫和、可採取較寬鬆貨幣政策的中港 股市，趁低吸納；偏好美股的投資者需留意基金經理的選股能力。低風險投資者可考慮轉移資產至人民幣貨 幣及債券基金持盈保泰。

截至 2 月底，駿隆強積金綜合指數跌2.2%，報 243 點。2 月份三大主要指數表現一致下跌，股票基金指數跌3.1%，報 333 點；混合資產基金指數跌2.2%，報 244 點；固定收益基金指數跌 0.4 點，報 126 點。

 

【全城抗疫】仁安醫院增撥80張病床 接收公院轉介病人 下周將提供免費電話熱綫【下一頁

【全城抗疫】房協預留1200萬元推出社區關懷行動 為屋邨居民提供支援【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
加息 股票 港股 貨幣政策 債券 基金 商品 疫情 經濟 強積金

上一篇文章

【智能手機】蘋果iPhone 14系列傳首度混搭新舊晶片 僅Pro機款升級A16新處理器

下一篇文章

【有相睇】新地康城站半新盤晉海　竟誕蝕讓　3年多貶值逾140萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長
【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長
【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務
【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務
【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機
【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及
【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款