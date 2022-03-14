【MPF】駿隆：強積金市場2月出現負回報 今年首兩月人均蝕13,267元

駿隆強積金顧問有限公司公布，2月整體強積金市場出現負回報，大部分資產開始出現較大幅度調整。2月強積金人均蝕5,723元，而今年首兩個月強積金人均負回報13,267元。駿隆指，全球大宗商品受俄烏戰事影響飆漲，加深近期市場對通脹的憂慮。儘管俄烏局勢動盪，聯儲會主席鮑威爾仍表示支持3月加息。

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駿隆集團常務董事陳銳隆表示，高風險投資者可考慮估值較低、通脹溫和、可採取較寬鬆貨幣政策的中港 股市，趁低吸納；偏好美股的投資者需留意基金經理的選股能力。低風險投資者可考慮轉移資產至人民幣貨 幣及債券基金持盈保泰。

截至 2 月底，駿隆強積金綜合指數跌2.2%，報 243 點。2 月份三大主要指數表現一致下跌，股票基金指數跌3.1%，報 333 點；混合資產基金指數跌2.2%，報 244 點；固定收益基金指數跌 0.4 點，報 126 點。

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責任編輯：羅浩濂