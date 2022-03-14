  • 26°C
香港時間 : 2022314日 (一) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星初創攻港】新加坡視覺營銷初創設香港據點　北亞基地攻大中華市場

商業 17:30 2022/03/14

分享：

據Wootag的資料庫統計，在香港平均而言，20秒以內短片的觀看次數較30秒以內的短片更高。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發下，消費者更習慣在網上購物，惟網上資訊眾多，要突圍而出並非容易。有新加坡視覺營銷初創看準機會，在香港進一步擴充，冀以本港作為北亞地區的業務基地。

【線上展覽】香港國際影視展（線上版）今舉行　740家展商參展

為營銷人員提供視覺互動及分析解決案的視覺營銷SaaS平台「Wootag」，進一步擴充香港營運，在香港開設辦公室，是公司擴張海外據點的計劃之一。藉拓展香港市場，Wootag將利用香港作為北亞地區的業務基地，以及進軍大中華地區市場的跳板，以滿足成長中客群的需求。

據Wootag的資料庫統計，在香港平均而言，20秒以內短片的觀看次數較30秒以內的短片更高。Wootag又分析亞太區13個市場的趨勢，發現香港受眾在網絡的活躍度和參與度中都名列前三位， 因為品牌極為依賴視覺互動廣告，並需要有對應的策略方案。

Wootag將通過擴大其本地營銷、銷售、營運規模以支持下一階段的增長，為本地客戶提供在地支援。Wootag行政總裁兼創始人Raj Saunder表示：「選擇落戶香港亦反映了我們看到這個市場對相關科技服務的需求甚殷，我們期望藉此進一步深化我們在北亞地區的發展勢頭。」

【消費券2022】開店平台斥400萬資助開網店　助中小企及早準備消費券商機

【疫下商機】長期抗疫身心俱疲　寧神安眠產品有商機

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫下商機】長期抗疫身心俱疲　寧神安眠產品有商機
今日
【疫下商機】長期抗疫身心俱疲　寧神安眠產品有商機
【疫下商機】姫松茸保健品銷售額飆升10倍　擴闊年輕客源
今日
【疫下商機】姫松茸保健品銷售額飆升10倍　擴闊年輕客源
【線上展覽】香港國際影視展（線上版）今舉行　740家展商參展
今日
【線上展覽】香港國際影視展（線上版）今舉行　740家展商參展
【人才招聘】助應徵者了解公司文化　3招讓企業吸引人才
今日
【人才招聘】助應徵者了解公司文化　3招讓企業吸引人才

你可能感興趣

【疫下商機】長期抗疫身心俱疲　寧神安眠產品有商機
今日 14:30
【疫下商機】長期抗疫身心俱疲　寧神安眠產品有商機
【疫下商機】姫松茸保健品銷售額飆升10倍　擴闊年輕客源
今日 13:25
【疫下商機】姫松茸保健品銷售額飆升10倍　擴闊年輕客源
【線上展覽】香港國際影視展（線上版）今舉行　740家展商參展
今日 16:34
【線上展覽】香港國際影視展（線上版）今舉行　740家展商參展
數碼轉型 電子商貿 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 廣告 廣告 香港 新加坡 SaaS

上一篇文章

【網購商機】外送平台疫下快速求變　foodpanda mall整體銷量升逾32%

下一篇文章

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

高盛CEO要求回復全面辦公室工作　僅半數員工出現
高盛CEO要求回復全面辦公室工作　僅半數員工出現
芯片短缺影響汽車生產　二手汽車價值上升逾5成
芯片短缺影響汽車生產　二手汽車價值上升逾5成
【烏克蘭戰爭】烏兩大氖廠停產　佔全球供應生產芯片逾半需求
【烏克蘭戰爭】烏兩大氖廠停產　佔全球供應生產芯片逾半需求
【麥當勞優惠】麥當勞App新優惠　3月14日起推出30元板燒雞腿飽超值套餐
【麥當勞優惠】麥當勞App新優惠　3月14日起推出30元板燒雞腿飽超值套餐
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【支援醫護】Uber向醫管局轄下醫護人員　送1萬次Uber Taxi行程
【支援醫護】Uber向醫管局轄下醫護人員　送1萬次Uber Taxi行程
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款