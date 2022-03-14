【星初創攻港】新加坡視覺營銷初創設香港據點　北亞基地攻大中華市場

▲ 據Wootag的資料庫統計，在香港平均而言，20秒以內短片的觀看次數較30秒以內的短片更高。（資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發下，消費者更習慣在網上購物，惟網上資訊眾多，要突圍而出並非容易。有新加坡視覺營銷初創看準機會，在香港進一步擴充，冀以本港作為北亞地區的業務基地。

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為營銷人員提供視覺互動及分析解決案的視覺營銷SaaS平台「Wootag」，進一步擴充香港營運，在香港開設辦公室，是公司擴張海外據點的計劃之一。藉拓展香港市場，Wootag將利用香港作為北亞地區的業務基地，以及進軍大中華地區市場的跳板，以滿足成長中客群的需求。

據Wootag的資料庫統計，在香港平均而言，20秒以內短片的觀看次數較30秒以內的短片更高。Wootag又分析亞太區13個市場的趨勢，發現香港受眾在網絡的活躍度和參與度中都名列前三位， 因為品牌極為依賴視覺互動廣告，並需要有對應的策略方案。

Wootag將通過擴大其本地營銷、銷售、營運規模以支持下一階段的增長，為本地客戶提供在地支援。Wootag行政總裁兼創始人Raj Saunder表示：「選擇落戶香港亦反映了我們看到這個市場對相關科技服務的需求甚殷，我們期望藉此進一步深化我們在北亞地區的發展勢頭。」

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責任編輯：葉泳珊