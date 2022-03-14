【網絡安全】NFT安全風險增　HKCERT揭3大攻擊手法

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NFT（非同質化代幣） 近年成為不少人的投資物品，但隨著其熱潮普及和價值上升，不法分子會透過各種方式攻擊NFT系統中的不同環節，以盜取他人NFT資產甚至加密貨幣。香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）揭示3大攻擊手法，以及指出進行NFT交易時須留意8大重點。
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HKCERT表示，大部份涉及NFT的網絡攻擊都是圍繞用家及交易平台，主要可分為以下3類：
（1）網絡釣魚
黑客透過電郵、短訊或Discord發送假網站連結，假網站版面與加密錢包一樣，要求加密錢包用戶輸入恢復短語，黑客獲得短語便可完全控制加密錢包內的資產。除假網站外，其他騙取恢復短語手法包括偽冒電腦技術人員訛稱提供協助。
假NFT平台會彈出交易訊息，要求用戶連接錢包及簽署以確認交易，但其實是讓黑客將資產轉移至其帳戶。
（2）NFT平台保安漏洞
NFT平台的運作其實類似網購平台，由供應商開發及營運。現時網絡上有多個較受歡迎的NFT 平台，而漏洞通常是因在平台設計及開發階段時對保安缺乏足夠考慮所出現。此類保安漏洞亦是黑客的攻擊目標之一，例如黑客可上載含有惡意程式碼的作品，入侵缺乏雙重身分驗證的帳戶，或藉由保安設計的缺陷以低價購入NFT轉售圖利。
（3）假冒或侵權作品
由於大部份的NFT作品都是圖片，所以NFT熱賣亦吸引抄襲者「偷圖」再於其他平台出售。此外，一些公司商標和名人頭像亦在未經當事人同意下，被製成NFT出售。現時世界各地都未有法規監管NFT買賣，而社會上一般認為NFT只代表資產擁有權，對於版權屬誰則未有定論。NFT擁有人的權利不清晰及追究困難，令購入假冒或侵權NFT的事主蒙受精神及金錢上的損失。
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HKCERT也針對NFT交易，提出8個需要留意的地方：
責任編輯：廖淑瑩