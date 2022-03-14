▲ 【中國經濟】瑞銀汪濤：料人民幣短期續強勢 惟上升空間有限、年內或走弱至6.5水平

近期人民幣迅速升值，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤指出， 多重因素共同推升人民幣匯率，估計短期內人民幣持續強勢，但認為上行空間有限，今年內更可能小幅貶值至6.4至6.5水平。

在2月尾、3月初，人民幣兌美元匯率一度突破6.31關，汪濤指出，基於貿易加權的CFETS貨幣籃子人民幣匯率指數升值2%以上，並達到近年來的高點。她表示， 推升人民幣匯率最重要的因素是商品貿易順差帶來可觀的累計資金流入，中國經濟基本面與其他經濟體的相對表現也給人民幣匯率帶來了支撐， 而地緣政治風險升溫以來，人民幣似乎成為了「避險」貨幣，在即期匯率快速升值的情況下，人民幣匯率中間價未大幅偏離市場預期，央行似乎也未採取其他措施阻止升值勢頭。

中國兩會定下今年GDP增長5.5%左右設定了較高的GDP增長目標，加上政策支持力度或將加碼，這可能有助於穩定未來增長預期，亦有助於人民幣匯率。不過，她認為由於人民幣兌CFETS籃子貨幣匯率已經處於過去幾年的最高水平。能源價格高企也將縮小貿易順差，限制人民幣持續升值的空間，故預計短期內人民幣匯率強勢持續，但2022年內可能小幅貶值2至3%，至6.4至6.5水平。

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編輯：姚卓然