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【烏克蘭戰爭】英指俄封鎖黑海 圖切斷烏海路貿易

環球政治 16:39 2022/03/14

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俄羅斯與烏克蘭戰事已持續超過半個月。英國國防部指俄羅斯軍已封鎖烏克蘭黑海沿岸，有意切斷烏克蘭的海上貿易渠道。而烏軍則透露俄軍有意進攻黑海最大港口城市敖德薩，誓言會頑抗。

世衛憂慮俄烏戰爭 惡化新冠疫情 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】澤連斯基親赴醫院 探傷員頒勳章 【下一頁】

英國國防部周一（14日）於社交媒體Twitter發布最新情報，指俄羅斯海軍已經對烏克蘭黑海沿岸進行遠程封鎖，有效將烏克蘭排除於國際海上貿易之外。

上述情報指，俄羅斯海軍也會繼續對烏克蘭各地的目標發動導彈襲擊。

英國更指俄軍已在亞速海進行一次兩棲登陸行動，預計未來會再有同類行動。

烏克蘭國家安全和國防委員會秘書長達尼洛夫（Oleksiy Danilov）早前發表電視演說，指俄羅斯傘兵正準備向敖德薩（Odessa）進攻，指俄軍上周原定襲擊敖德薩的行動因天氣因素推遲，又警告他們將遭到烏軍頑強抵抗。

IMF警告俄羅斯或債務違約 料不會觸發環球金融危機 【下一頁】

烏克蘭總統澤連斯基（Volomydyr Zelenskiy）稱單在周日（13日），烏克蘭西部利沃夫（Lviv）地區就遭到30枚火箭炮襲擊，包括亞沃里夫市（Yavoriv）的軍事基地。

俄羅斯國防部更聲稱在當地殺死多達180名外國僱傭軍，並誓言繼續發動襲擊。但烏克蘭政府否認俄羅斯的說法，指空襲造成35人死亡，當中沒有外國公民。

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責任編輯：鄭錦玲

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