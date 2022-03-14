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中移動（00941）幾錢出手低撈？ 中長綫財息兼收秘技

股市 16:50 2022/03/14

分享：

中移動 （00941） 收市跌1.94%，見50.55元低位。中移動將於本月23日公布末期業績，公司績前率先預告2021年度，歸屬於母公司股東淨利潤約1,143.07億至1,164.64億元，較2020年度純利1,078.43億元高。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）指，一般散戶買中移動均想財息兼收，每年有約7厘息甚吸引，公司有大量回購，估值上跌至幾錢出手最理想？立即點擊收看／收聽→【精華速睇】

*足本分析：重溫今早《開市追揸沽》恒指失二萬關  有貨者怎操作？* 【按此速睇－附time code】

Time code
00：34 - 大市焦點速覽　
03：00 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
04：25 - 亞太股市早段市況速報
05：01 - 美國聯儲局周四議息   加息步伐怎預示？
06：26 - 美國聯儲局「冇彈藥」救市、覆水難收     加息責無旁貸？
09：11 - 美股陷技術性熊市    不宜估底、切勿「Strong hold」
10：23 - 美股出現明顯報復式反彈、有利好消息才再入市    「大奇蹟日」未必是入市時機
11：00 - 是否做淡市「報復」時機？SARK＋QQQ仍是可行部署策略？
14：37 - 現市況躺平觀望更好？美股、港股睇咩指標評估入市時機？
15：44 - 港股上日市況速覽+北水盤路
16：50 - 恒指今周能否守二萬？
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18：33 - 恒指結構令長綫投資吸引力低   睇好後市買港交所 （00388） 、友邦 （01299） 、MSCI香港指數更好？
20：02 - 內地2月新增貸款遜預期     內地降LPR減息放水機會大？
22：44 - 港股要等甚麼因素才可反彈？
23：06 - 內銀股分析：何時才有條件財息兼收？現價繼續持有或加注
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29：09 - 中概股長綫投資起碼要以3、5、7年計？要留意自己持貨能力
29：50 - 港股開市前市況速報    
30：29  - ET一周開倉：長江基建 （01038） 、中電 （00002） 、United States Oil Fund LP（USO.US）
36：28 - 港股開市初段市況速報
36：35 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 、渣打 （02888） 入得過嗎？咩位可買入？
40：07 - 友邦 （01299） 公布業績後可做淡？
41：13 - 觀眾問股：友邦 （01299） 83.2元有貨繼續守？
42：55 - 觀眾問股：港股會否跌至18000點？盈富基金 （02800） 可買入？
45：18 - 觀眾問股：港交所 （00388） 445元有貨輸死了   有何方法對沖？
49：57 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 40元買入點算？ 母企碧桂園 （02007） 跌到懷疑人生危機大？
52：35 - 觀眾問股：中移動 （00941） 甚麼價錢可買入？ 長綫想財息兼收要50元以下才出手？
53：56 - 觀眾問股：領展 （00823） 現價儲貨可以嗎？會否見60元？
55：28 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 25元有貨，為何未受惠疫情？
57：30 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 現貨買入收息以嗎？
59：05 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 64元買入怎處理？ 如大市好轉有機會反彈？
1：00：42 - 觀眾問股：九毛九 （09922） 18元買入   甚麼價位減持可蝕少啲？
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1：03：38 - 消息股：京東物流 （02618） 、理想汽車 （02015） 、電視廣播 （00511） 、祖龍娛樂 （09990）
1：04：52 - 被列「預定摘牌名單」中概股速報：百濟神州 （06160） 、百勝中國 （09987） 、再鼎醫藥 （09688） 、和黃醫藥 （00013）
1：05：34 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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