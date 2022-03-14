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【人才招聘】助應徵者了解公司文化　3招讓企業吸引人才

商業 16:26 2022/03/14

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疫情持續對勞動市場帶來巨大轉變，員工們較以往更著重工作生活平衡（Work-Life Balance），特別是在全球正面對有史以來破記綠的人才流失問題，企業需有更獨到的企業文化及價值觀，制定更佳面試策略，有助企業聘請到優質人才。

【工作壓力】工作生活不平衡？　5招助員工提升活力

傳統招聘手段多以職位、薪酬及福利吸引專才。網站《Entrepreneur》報告指，高薪厚職固然較容易吸引人才，不過中小企則難以此作賣點，該報告建議利用以下3招，替個別求職者制定與別不同的機會，有助吸引人才加盟。

1.展現企業文化價值觀：企業一般只在面對潛在客戶時，才會展示公司文化價價觀，以增其銷售助提升業績。不過報告建議，企業可於刊登招聘啟示於網站及社交平台時，在描述中加入公司文化內容，助應徵者面試前確定是否適合該公司文化，及考慮如何與團隊實踐共同價值觀、建議又指，可列出各職級的工作範疇及辦公室照片等，予求職者參考。

【混合工作】3大科企靈活政策　訂定重返辦公室時間表

2.獨到的職位描述及福利：要在眾多招聘資訊中吸引應徵者目光，招聘職位描述需確保能顯示出企業文化，讓應徵者能夠感受管理人對職位的重視，及有否相同理念，建議提及刊登職位的描述中可加入獨有的福利及關懷員工的舉措，例如：免費在職培訓或當員工通霄工作時，公司會在當天的晚上替他們的家人準備晚餐，措施不僅更具吸引力，還能顯示管理人如何維持企業文化。

3.制定創意面試策略：管理人或人力資源部門在面試過程中可分析應徵者的興趣與過往經驗，並進行適當互動了解，以制定創新面試方式，例如：應徵者提交職位申請後，回覆時可用個性化訊息或圖案，亦可透過分享員工平日工作程序及團隊互動短片，讓應徵者事前能了解更多公司文化，並感受到公司的誠意。

責任編輯：向頌勤

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