【有相睇】新地康城站半新盤晉海　竟誕蝕讓　3年多貶值逾140萬

將軍澳區受年輕中產歡迎，近年樓價升幅強勁，屢誕新高成交。不過，將軍澳日出康城一個由新地發展的半新盤竟錄蝕讓成交，業主帳面蝕約141.6萬元

美聯物業林振聲指，晉海3B座中層B室，實用面積629平方呎，兩房連多用途房間隔，望少許海景，去年中放盤，當時叫價1,140萬元，終減價60萬元，以1,080萬元易手，實用呎價17,170元，低市價約3%。

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資料顯示，原業主於2018年5月以1,221.6萬元一手購入單位，持貨3年多，現帳面蝕約141.6萬元，物業期內貶值約11.6%。不過，如計及購入時發展商提供的回贈及優惠，料實際蝕幅較少。

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