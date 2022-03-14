  • 28°C
香港時間 : 2022314日 (一) 17:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】新地康城站半新盤晉海　竟誕蝕讓　3年多貶值逾140萬

股樓投資 16:40 2022/03/14

分享：

將軍澳區受年輕中產歡迎，近年樓價升幅強勁，屢誕新高成交。不過，將軍澳日出康城一個由新地發展的半新盤竟錄蝕讓成交，業主帳面蝕約141.6萬元

美聯物業林振聲指，晉海3B座中層B室，實用面積629平方呎，兩房連多用途房間隔，望少許海景，去年中放盤，當時叫價1,140萬元，終減價60萬元，以1,080萬元易手，實用呎價17,170元，低市價約3%。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

資料顯示，原業主於2018年5月以1,221.6萬元一手購入單位，持貨3年多，現帳面蝕約141.6萬元，物業期內貶值約11.6%。不過，如計及購入時發展商提供的回贈及優惠，料實際蝕幅較少。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 晉海 美聯物業 新地

上一篇文章

【MPF】駿隆：強積金市場2月出現負回報 今年首兩月人均蝕13,267元

下一篇文章

【黑色星期一】港股暴跌逾1000點 創6年新低 科指跌11% ATMXJ市值蒸發8200億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長
【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長
【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務
【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務
【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及
【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機
【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款