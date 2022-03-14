【美元定存】1年美元定存最高息1.3厘 港銀搶閘加息吸資金

▲ 大小港銀偷步猛加一年美元定期存款，令破頂息湧現。

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市料聯儲局於本港時間周四（3月17日）凌晨至少加息0.25厘已無懸念，港銀早已搶閘猛加美元定期存款息，最近暫有5間大小行加不同存期的息率，包括富邦、建行亞洲及星展全面調升短中長息、交銀香港則上調3個月短存年息，東亞 （00023） 新推3個月及半年特惠息。在新一波美元定存加息吸存戰中，主戰場是1年長息，令破頂息頻現。

誠然，全球疫情大流行轉眼間剛踏入兩周年，Omicron疫情未見緩和，如今再有俄羅斯入侵烏克蘭的利淡消息，難怪游資湧入美元作避險，今天（3月14日）美滙指數企穩逾99水平。專家料美元的上升軌未完，畢竟美國快將展開加息周期，美滙指數於今年內有望破百，高見101，令美元定期存款難得滙息兼賺。

總覽經歷3月開局的搶存戰，現時富邦雄霸1個月或以上美元定存的高息榜，1個月年息為1.5厘，3個月年息以1.1厘居首。至於半年期美元定存，富邦的年息有1.2厘，緊接其後是東亞的1.1厘年息。近日勇進搶存的富邦，上周更將美元定存息率一加再加，當中加幅最多是1年期息率，上周五（3月11日）驟加0.2厘至1.3厘，如以起存額為50萬港元的全新資金計，期內賺息6500港元，但未扣除兌換差價等使費。

1個月美元定存息最高1.5厘【下一頁】

順帶一提，目前有5間大小行的1年期美元定存息已突破1厘，除了富邦的1.3厘外，信銀國際有1.28厘，華僑永亨為1.15厘，上周五加息的星展，新息率為1.1厘，招商永隆也有1厘。

至於論及冠絕全城的美元定存息率，仍以恒生 （00011） 7天年息享8.5厘最高。

招商永隆環球金融市場部總經理蕭啟洪回應本報查詢指，美元因俄烏戰事的避險需求而急升，料今年內美滙指數的高位可達101，低位為年初的94.8，年終約為96至98水平。

參考今天1個月美元拆息逼近0.4厘，即使同期港元拆息已抽升至0.26厘，但港美息差仍高達約0.14厘，美息持續高於港息，市場有走資之憂，港滙再跌至近7.83約兩年低位。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪