▲ 【理財調查】滙豐調查：受訪港人料儲蓄17年才夠付首期 近半年投資氣氛急降溫

滙豐HSBC最新一份FinFit調查結果顯示，疫情下僅約三分一受訪者在過去6個月内有運用理財產品為資產增值，較上次調查大減逾10個百分點。滙豐調查指，疫情影響港人家庭收入，並削弱儲蓄和投資能力，但受訪者大致維持財政健康、量入為出而且還款表現良好。另外，逾半受訪者表示須有家人財政支持才能實現置業目標，受訪者又預期平均需要儲蓄17年才有足夠資金繳付首期。

滙豐的FinFit調查反映，港人在調查中於滿分100分中得分65分，與2020年下半年的66分相比，大致保持平穩。指數透過量度調查對像在理財習慣、理財知識、理財計劃以及網絡保安和安全四大範疇的主要表現指標，然後計算評分。

「財政非常健康」人士13年可儲夠首期

61%受訪者被評為「財政中等健康」（得分50至80之間），高於上次調查的54%；「財政非常健康」的佔比則由27%降至20%。雖然受訪者都能量入為出，按時繳費和清還信用卡賬項，但疫情亦削弱了他們累積財富的能力。維持儲蓄習慣的受訪者佔61%，下降7個百分點；只有約三分一受訪者在過去6個月内有運用理財產品為資產增值，上次調查則有47%。

是次調查亦對於有意置業或換樓的受訪者的理財健康和習慣進行分析，調查發現受訪者為了置業，41%會避免揮霍或過度消費；39%會更主動投資以實現目標。整體而言，受訪者預期平均需要儲蓄17年，方有足夠資金繳付首期；52%則表示須有家人財政支持才能實現目標。

調查又發現，「財政非常健康」人士（得分80或以上）相對較快能達到儲蓄足夠置業首期的目標，一般13年可以達標；屬於「財政不健康」（得分低於50）的人士則需時22年，反映前者的理財知識和紀律都相對優勝。「財政非常健康」人士平均由27歲開始投資，「財政不健康」人士則為30歲。

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