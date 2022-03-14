【黑色星期一】港股暴跌逾1000點 創6年新低 科指跌11% ATMXJ市值蒸發8200億

內地爆發新一波疫情，深圳、上海先後宣布封城，加上中概股除牌憂慮，港股今日爆發小股災。恒指開市初段跌約350點，至20203點，其後跌幅不斷擴大，至午市過後跌幅更擴大至逾千點，盤中曾跌1,137點低見19416點，創2016年3月以來新低。恒指收市報19531點，大跌1,022點或5%，全日成交額亦增加至2,230億元。

市場繼續關注中概股除牌事件，另今日又有傳騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）將裁員最多30%，科技股弱勢未改，恒生科技指數全日跌11%，收報3778點。美團（03690）收報112.6元，跌16.8%；京東（09618）收報180元，跌14.8%；阿里巴巴收報80.9元，跌10.9%；騰訊收報331.8元，跌9.8%；小米集團（01810）收報12.48元，跌8.6%。ATMXJ市值單日合共蒸發8,200億元。

碧桂園（02007）雖然發出聲明，澄清境內外融資網上傳聞毫無根據，但碧桂園服務（06098）仍成為今日表現最差藍籌，收報29.25元，跌21.5%；碧桂園收報4.21元，跌18.9%。

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內地染疫數目急增，深圳及上海宣布封城，內需股沽壓沉重，海底撈（06862）收報11.22元，跌18%；華潤啤酒（00291）收報46.1元，跌11.3%；安踏體育（02020）收報86.6元，跌11.5%；李寧（02331）收報52.25元，跌11.2%；農夫山泉（09633）收報33.85元，跌9.9%。

不過，本地銀行及公用股卻成為今日逆市之升，滙豐（00005）收報49.6元，升1.5%；恒生銀行（00011）收報144元，升2.6%；中銀香港（02388）收報28.3元，升1.6%。公用股中，中電（00002）收報77.95元，升0.8%；電能實業（00006）收報51.95元，升0.7%。

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記者：李兆明