【升價百倍】英商人用5蚊港幣買下哈利波特初版小說　後在拍賣會上以逾15萬港元賣出

綜合外媒報道，英國一名商人在慈善商店以50便宜（約5.1港元），購入一本畫有兒童塗鴉的《哈利波特——神秘的魔法石》小說，日前卻在拍賣會上以1.55萬英鎊（約15.8萬港元）的價格售出。

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原來這本繪有塗鴉的小說，是罕見的初版，為 1997年出版僅有的500本精裝本之一。該本小說預計以2,000至3,000英鎊售出，但上周三的拍賣會中，以逾預計5倍的價格售出。

但在同一場拍賣中，有書本收藏家將《哈利波特——神秘的魔法石》保存了25年，以近5倍的價格售出，售價高達6.9萬英鎊（約70.5萬港元）。對於，該名英國商人表示自己並無感到沮喪，他提到「我買的時候沒有意識到這是初版。」

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至於以6.9萬英鎊的出售《哈利波特——神秘的魔法石》小說的，是被一位68歲退休紙商，他當年以12.99英鎊的購買。他提到，當初買入這本初版書時，發現沒有防麈袋而一度想把它丟掉，不過最後他把小說放在書櫃的深處，他更稱：「但更重要的是，因為書中的紙張質量很差。」亦因此，這本書的就如當初出版時一樣，潔淨如新。

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