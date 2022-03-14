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【線上展覽】香港國際影視展（線上版）今舉行　740家展商參展

商業 16:34 2022/03/14

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香港貿易發展局舉辦的「香港國際影視展（線上版）」(FILMART Online)，今日(14日)起一連四天舉行，有來自超過 740 家參展商、約 8,000 名業界人士，向環球買家發佈和推廣超過 2,300 套最新影視作品。同期更首辧EntertainmentPulse（亞洲影視娛樂論壇）。

一站式採購平台 FILMART Online 為參展商設立專屬網頁，展示公司資料及作品，平台同時以大數據和人工智能技術，加強搜尋功能，買家可更簡單和快捷找到影視作品。

大會亦安排網上商貿配對會議，按買家個別需要，制訂建議參展商名單，推動交易和合作。買家也可以利用平台內置視像會議及短訊功能，隨時與環球業者連繫。

【消費券2022】開店平台斥400萬資助開網店　助中小企及早準備消費券商機

首辦EntertainmentPulse　了解本地影視市場發展
首屆 EntertainmentPulse 亦在今日起正式舉行，研討會讓本地、大灣區乃至國內外的業內人士，了解香港影視市場在國際新常態下的正向發展，助業界掌握最新趨勢，開拓亞洲以至環球機遇。

【珍藏版圖書】哈利波特初版第一集升值逾5300倍　收藏25年拍賣價70.8萬

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