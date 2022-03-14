【通貨膨脹】Elon Musk：Tesla和SpaceX面臨巨大的通脹壓力

通脹持續高企，電動車生產商Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）周日（13日）表示，Tesla及太空探索公司SpaceX在原材料和物流方面，面臨著巨大的通脹壓力。

Elon Musk先在Twitter上詢問網民對未來幾年通脹的看法，表示他旗下的Tesla和SpaceX近期在原材料和物流方面面臨著巨大的通脹壓力。他並轉發了一篇文章，關於烏克蘭與俄羅斯的衝突使大宗商品價格升至2008年以來的最高水平，稱自己並不孤單。

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俄羅斯入侵烏克蘭持續推高汽車所需金屬的價格，雖然金屬尚未成為西方制裁的目標，但部分航運公司和汽車零部件供應商正避開採用來自俄羅斯商品，對本已因晶片短缺和能源價格高漲而陷入困境的汽車製造商帶來了更大壓力。

受房屋、食品和天然氣價格影響，美國消費者物價指數（CPI）按年升7.9%，再創40年來新高。

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責任編輯：黃苑筠