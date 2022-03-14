▲ 【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」 騰訊股價尾市插一成

騰訊 （00700） 據報將遭人民銀行重罰，尾市跌幅擴大。華爾街日報引述消息報道，騰訊旗下微信支付因違反洗黑錢規則，在「認識你的客戶」、「認識你的業務」合規環節有缺失，而被人民銀行重罰，形容騰訊或面臨「破紀錄罰款（Record Fine）」。

報道令投資情緒進一步惡化，騰訊尾市一度跌逾一成，低見330元，收市報331.8元，跌9.8%，創逾兩年低位，個股成交達232億元。

報道指，人民銀行在去年下半年例行檢查中發現微信支付的缺失，目前罰款金額仍在審議當中，至少數以億元（人民幣，下同）計，勢多於其他非銀行支付機構違反洗黑錢所面對的罰款。

騰訊是次捲入調查 與阿里巴巴、美團受重罰性質不同

與阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 去年因應違反壟斷而被重罰182.28億元、34.42億元不同，是次調查騰訊違規的是人民銀行，而非市監局。市監局對阿里巴巴、美團罰款依據為前一年度銷售額的百分比，因而規模龐大。

以人民銀行最新2020年數據，人行因應反洗黑錢違規，全年向537家機構罰款約5.26億元。

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