  • 28°C
香港時間 : 2022314日 (一) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成

股市 16:14 2022/03/14

分享：

【騰訊700】微信支付傳面對人行「破紀錄罰款」　騰訊股價尾市插一成

騰訊 （00700） 據報將遭人民銀行重罰，尾市跌幅擴大。華爾街日報引述消息報道，騰訊旗下微信支付因違反洗黑錢規則，在「認識你的客戶」、「認識你的業務」合規環節有缺失，而被人民銀行重罰，形容騰訊或面臨「破紀錄罰款（Record Fine）」。

報道令投資情緒進一步惡化，騰訊尾市一度跌逾一成，低見330元，收市報331.8元，跌9.8%，創逾兩年低位，個股成交達232億元。

報道指，人民銀行在去年下半年例行檢查中發現微信支付的缺失，目前罰款金額仍在審議當中，至少數以億元（人民幣，下同）計，勢多於其他非銀行支付機構違反洗黑錢所面對的罰款。

騰訊是次捲入調查　與阿里巴巴、美團受重罰性質不同

與阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 去年因應違反壟斷而被重罰182.28億元、34.42億元不同，是次調查騰訊違規的是人民銀行，而非市監局。市監局對阿里巴巴、美團罰款依據為前一年度銷售額的百分比，因而規模龐大。

以人民銀行最新2020年數據，人行因應反洗黑錢違規，全年向537家機構罰款約5.26億元。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：

【深圳全民檢測】深圳封城一周　騰訊要求區內所有員工在家工作　當地印刷電路板工廠被逼停運

【騰訊裁員】騰訊阿里巴巴據報將於未來數周裁員　裁員幅度高達三成

【重拳監管】網信辦就《未成年人網絡保護條例》再徵求意見　要求合理限制未成年人消費行為　騰訊、網易、B站齊走弱

港股 騰訊控股（00700） 微信 騰訊 微信支付 中國人民銀行

上一篇文章

【港股市況】恒指「地震」大跌1022點、科指挫11%　成交急增至2231億元（不斷更新）

下一篇文章

【滙豐調查】疫下僅三分一人過去6個月有運用理財產品為資產增值　受訪者料儲蓄17年才夠付首期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美金融戰】大摩：料更多中概股納入預定除牌名單　加速投資者拋售
【中美金融戰】大摩：料更多中概股納入預定除牌名單　加速投資者拋售
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【國際油價】股神巴菲特未停手　再斥117億增持西方石油
【國際油價】股神巴菲特未停手　再斥117億增持西方石油
【港股市況】恒指「地震」大跌1022點、科指挫11%　成交急增至2231億元（不斷更新）
【港股市況】恒指「地震」大跌1022點、科指挫11%　成交急增至2231億元（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款