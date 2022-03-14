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【深圳全民檢測】深圳封城一周　騰訊要求區內所有員工在家工作　當地印刷電路板工廠被逼停運

股市 15:52 2022/03/14

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【深圳全民檢測】深圳封城一周　騰訊要求區內所有員工在家工作　當地印刷電路板工廠被逼停運

內地再現新冠疫情，深圳宣布由周一（14日）至周日（20日）禁足，除提供基本服務的企業外，所有企業須關閉或居家辦公。據了解，總部位於深圳的騰訊 （00700） 向員工發公告指，3月14日起所深圳區所有員工包括顧問、外判員工及實習生在家工作，後續安排會視乎疫情再作通知。有台媒分析指，今次深圳封城預計將干擾深圳的科技業生產鏈，大量台灣科技企業旗下深圳工廠停工。

騰訊向員工表示，即日起暫止所有涉及深圳的商務出差，若因工作需要不得不進入公司辦公，要與上級溝通確認，進入深圳地區辦公大廈須持有24小時核酸檢測陰性及健康綠碼。除了騰訊外，深圳是華為、無人機大廠大疆技術DJI等巨頭的總部所在地，料均需要安排在家工作。

深圳禁足衝擊多間台資工廠

此外今次深圳禁足衝擊當地一眾廠商，尤其印刷電路板（PCB）相關工廠。有台媒指，多間台資深圳工廠停工，包含IC基板及印刷電路板（PCB）工廠欣興（台：3037）、臻鼎-KY（台：4958）、軟性銅箔基板（FCCL）業者台虹（台：8039），連接器工廠良維（台：6290）、沖壓件廠鉅祥（台：2476）、機構件廠新至陞（台：3679），電源供應器廠全漢（台：3015）等。

欣興旗下子公司聯能科技（深圳）發公告，會在3月14日早上8時停工。欣興稱，公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。

台虹表示，因深圳台虹電子有限公司屬貿易公司，預估本次停工對財務業務無重大影響，與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並協調其它地區出貨同時採取相關防疫應變措施。

全球最大印刷電路板廠商臻鼎-KY指出，深圳子公司配合當地政府規定採取疫情應變措施，以確保員工安全與健康，各廠區間產能將互相支援以滿足客戶需求。

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