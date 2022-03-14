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【國際油價】油價漲至14年新高 著名石油交易員Pierre Andurand旗下基金大賺109%

股樓投資 15:57 2022/03/14

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俄羅斯入侵烏克蘭，油價一度飆升至14年來新高。著名石油交易員Pierre Andurand就趁機大賺一筆，據報道，他旗下避險基金的今年回報超過100%。

據《金融時報》引述知情人士報道，Pierre Andurand旗下的避險基金Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund押注原油價格將會上漲，令其在今年1月至3月初中漲幅高達109%。

這不是第一次Pierre Andurand因其準確判斷而從市場獲利，在2020年他預測到油價會轉為負值，結果獲得巨額回報。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

自去年底，油價飆升了約50%，S&P GSCI指數追踪的一籃子原材料亦升三分之一，為2008年以來的最高水平。俄羅斯入侵後引來西方對俄國實施了前所未有的制裁，引發市場對大宗商品供應短缺的擔憂。俄羅斯是石油、天然氣主要供應國，而俄烏亦出口許多小麥等穀物。

Dynamic Beta Investments 的Andrew Beer 表示，做多大宗商品的投資者，無論是因為運氣還是技巧，在這幾周都取得佳績。他共同管理DBMF基金今年至今已上漲約11%，其中原油對升幅的貢獻最多。 

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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