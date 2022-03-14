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【ET講股通】梁耀康：港股地震（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:31 2022/03/14

分享：

港股大地震，恒指失二萬。恒指今早低開349點後跌幅不斷擴大，早後曾跌逾800點，半日跌782點，報19771點，成交1061億元。恒指尾市跌幅再擴大，一度跌逾1000點，低見19433點，科指跌9%。美團 （03690） 跌幅擴大至逾14%，阿里巴巴 （09988） 跌逾9%；騰訊 （00700） 跌逾6%。港股地震怎善後？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：19 - 港股今日市況速覽
01：26 - 港股急瀉原因一：中概股風波持續對港股造成沽壓
01：54 - 港股急瀉原因二：內地疫情惡化嚴峻、部分地區封城    拖累A股表現
02：26 - 內地飲食股海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 受累內地疫情股價急跌
03：30 - 即食麵股要小心     包裝、原材料成本壓力不能忽視
04：29 - 美團 （03690） 受累疫情股價急瀉未止跌
06：12 - 碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 沽壓大股價急跌   拖累大市表現
07：06 - 內地監管再補刀    大跌後見低位無人撈底
08：58 - 市傳阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 裁員    市場非完全無好消息
09：51 - 科技股何時才見底？滴滴出行（DIDI.US）、螞蟻集團如可來港上市才反映監管高峰期已過
11：04 - 美國聯儲局今周議息    留意縮表步伐
12：23 - 科技股撈底短期要忍一忍手    等美國加息有去向才部署
14：29 - 策略一：港股投資宜揸現金
14：45 - 策略二：資金流入公用股    中電 （00002） 、長江基建 （01038） 可考慮
15：59 - 策略三：國際金融股滙豐 （00005） 等可低撈但要小心市況波動
17：19 - 觀眾問股：粵海投資 （00270） 波幅似乎大  可買入收息？
18：27 - 觀眾問股：京東 （09618） 239元買入   走勢差應繼續持有抑或先沽貨呢？
20：48 - 觀眾問股：恒指18000點不遠矣？ 現時要擸錢走人？
24：29 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 跳樓貨冇人接   48元買蟹晒點算？
28：15 - 觀眾問股：中移動 （00941） 甚麼價位可買入？ 上望可以看多少？
29：50 - 領展 （00823） 可慢慢儲貨
30：31 - 觀眾問股：為何中概股回流不是利好？反而要跌？
32：00 - 港股收市市況速報    港股弱勢太重宜揸現金

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→https：//video.hket.com/video/3202418

------

恒指全日急挫1,022點，收報19531點；恒生科指大瀉11%，收報3778點。大市總成交2,230億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，大跌市主因兩點：（1）中概股洗倉潮未止；（2）內地疫情升溫，多地「封城」。

內地疫情升溫，餐飲股全綫大跌。理論上受惠疫情的即食食品股，則不宜忽視成本壓力。外賣股美團 （03690） 再大跌近17%，在多處封城下，到店旅遊業務勢受壓，加上外賣平台被要求減費，新業務燒錢未止，股價壓力持續。

財務擔憂再起，碧桂園 （02007） 及碧桂園服務 （06098） 分別跌19%及21%，為表現最差藍籌。

網信辦就保護未成年人消費發出徵求意見稿，監管憂慮再升溫，加上美國打壓中概股，科網股跌勢未止，短期未宜沾手。

外圍方面，多家央行本周議息。美國2月CPI升7.9%，創40年新高，市場緊盯儲局加息及縮表步伐。

現階段持有現金為最佳策略。想買貨的話，只宜吼公用股，如中電 （00002） 。國際金融股亦非不能留意，但宜嚴控注碼。

【「ET講股通」問股環節，包括︰粵海投資、京東、騰訊、阿里巴巴、碧桂園服務、中移動、領展︰立即觀看】

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欄名 : ET講股通

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