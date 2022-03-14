  • 28°C
香港時間 : 2022314日 (一) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ET講股通】梁耀康：港股地震（附time code）

股市 15:47 2022/03/14

分享：

港股大地震，恒指失二萬。恒指今早低開349點後跌幅不斷擴大，早後曾跌逾800點，半日跌782點，報19771點，成交1061億元。恒指尾市跌幅再擴大，一度跌逾1000點，低見19433點，科指跌9%。美團 （03690） 跌幅擴大至逾14%，阿里巴巴 （09988） 跌逾9%；騰訊 （00700） 跌逾6%。港股地震怎善後？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：19 - 港股今日市況速覽
01：26 - 港股急瀉原因一：中概股風波持續對港股造成沽壓
01：54 - 港股急瀉原因二：內地疫情惡化嚴峻、部分地區封城    拖累A股表現
02：26 - 內地飲食股海底撈 （06862） 、九毛九 （09922） 受累內地疫情股價急跌
03：30 - 即食麵股要小心     包裝、原材料成本壓力不能忽視
04：29 - 美團 （03690） 受累疫情股價急瀉未止跌
06：12 - 碧桂園 （02007） 、碧桂園服務 （06098） 沽壓大股價急跌   拖累大市表現
07：06 - 內地監管再補刀    大跌後見低位無人撈底
08：58 - 市傳阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 裁員    市場非完全無好消息
09：51 - 科技股何時才見底？滴滴出行（DIDI.US）、螞蟻集團如可來港上市才反映監管高峰期已過
11：04 - 美國聯儲局今周議息    留意縮表步伐
12：23 - 科技股撈底短期要忍一忍手    等美國加息有去向才部署
14：29 - 策略一：港股投資宜揸現金
14：45 - 策略二：資金流入公用股    中電 （00002） 、長江基建 （01038） 可考慮
15：59 - 策略三：國際金融股滙豐 （00005） 等可低撈但要小心市況波動
17：19 - 觀眾問股：粵海投資 （00270） 波幅似乎大  可買入收息？
18：27 - 觀眾問股：京東 （09618） 239元買入   走勢差應繼續持有抑或先沽貨呢？
20：48 - 觀眾問股：恒指18000點不遠矣？ 現時要擸錢走人？
24：29 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 跳樓貨冇人接   48元買蟹晒點算？
28：15 - 觀眾問股：中移動 （00941） 甚麼價位可買入？ 上望可以看多少？
29：50 - 領展 （00823） 可慢慢儲貨
30：31 - 觀眾問股：為何中概股回流不是利好？反而要跌？
32：00 - 港股收市市況速報    港股弱勢太重宜揸現金

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→https：//video.hket.com/video/3202418

*恒指失二萬關  有貨者怎操作？重溫今早《開市追揸沽》*【按此速睇 - 附time code】

欄名 : ET講股通

相關文章

港股未止瀉恒生指數會否見18000點？欲收集股票長綫投資可留意4股1指數
今日
港股未止瀉恒生指數會否見18000點？欲收集股票長綫投資可留意4股1指數
恒指失守2萬點仲會跌幾深？盤點困擾港股5大利淡因素
今日
恒指失守2萬點仲會跌幾深？盤點困擾港股5大利淡因素
港交所（00388）重倉高追勁蝕 錯失對沖機會點處理？
今日
港交所（00388）重倉高追勁蝕 錯失對沖機會點處理？
盈富基金2800股價創52周新低 是否撈底時機？
今日
盈富基金2800股價創52周新低 是否撈底時機？
碧桂園服務6098暴挫逾兩成 受累母企碧桂園2007現沽壓逃生門幾錢？
今日
碧桂園服務6098暴挫逾兩成 受累母企碧桂園2007現沽壓逃生門幾錢？

你可能感興趣

港股未止瀉恒生指數會否見18000點？欲收集股票長綫投資可留意4股1指數
今日 15:10
港股未止瀉恒生指數會否見18000點？欲收集股票長綫投資可留意4股1指數
恒指失守2萬點仲會跌幾深？盤點困擾港股5大利淡因素
今日 12:00
恒指失守2萬點仲會跌幾深？盤點困擾港股5大利淡因素
港交所（00388）重倉高追勁蝕 錯失對沖機會點處理？
今日 14:30
港交所（00388）重倉高追勁蝕 錯失對沖機會點處理？

最新專欄文章 更多

【ET講股通】梁耀康：中概股退市風暴（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/03/11
【ET講股通】梁耀康：中概股退市風暴（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：反彈吼三板塊（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/03/10
【ET講股通】梁耀康：反彈吼三板塊（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：二萬攻防戰關鍵（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/03/09
【ET講股通】孫運喜：二萬攻防戰關鍵（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】孫運喜：嚴重超賣（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/03/08
【ET講股通】孫運喜：嚴重超賣（附time code）（第二版︰加入文字內容）
【ET講股通】梁耀康：破疫情底（附time code）（第二版︰加入文字內容）
2022/03/07
【ET講股通】梁耀康：破疫情底（附time code）（第二版︰加入文字內容）
騰訊控股（00700） 中國概念股 京東集團—SW（09618） 疫情 九毛九（09922） 撈底 見底 碧桂園 海底撈（06862） 碧桂園服務（06098）

上一篇文章

【深圳全民檢測】深圳封城一周　騰訊要求區內所有員工在家工作　當地印刷電路板工廠被逼停運

下一篇文章

【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美金融戰】大摩：料更多中概股納入預定除牌名單　加速投資者拋售
【中美金融戰】大摩：料更多中概股納入預定除牌名單　加速投資者拋售
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐中銀恒生等累計逾200間分行停業、滙豐全線隔日開　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【國際油價】股神巴菲特未停手　再斥117億增持西方石油
【國際油價】股神巴菲特未停手　再斥117億增持西方石油
【港股市況】恒指「地震」大跌1022點、科指挫11%　成交急增至2231億元（不斷更新）
【港股市況】恒指「地震」大跌1022點、科指挫11%　成交急增至2231億元（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】阿里美股跌穿85港元關　夜期跌438點　納指金龍中國指數再跌10%（不斷更新）
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
【第五波疫情】港府據報不排除收緊堂食至一人一枱　林鄭：未想過再收緊社交距離措施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款