  • 28°C
香港時間 : 2022314日 (一) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【提早暑假】海洋公園推出全新網上魔術工作坊 發掘5至8歲小朋友魔術才能 即入內文睇點報名同課程有咩玩

理財智慧 15:48 2022/03/14

分享：

本港爆發第五波疫情，政府宣布中學、小學及幼稚園今提前放暑假，不少學校於上周至本周陸續開始假期。小朋友在家抗疫，不少組織及機構也舉辦網上活動及課程。海洋公園號召充滿好奇心的小朋友，在提早開始的暑假參加以大自然為主題的網上魔術工作坊「媽呢媽呢@Home！」，一同探索魔術世界的奧秘，掌握如何把家中平凡物件融入神奇魔法的技巧。

【青姐話】疫情底 有幾抵？

 
是次活動對象為5至8歲小朋友，設有四堂特別設計的魔術課將以陸生及水棲動物、自然元素（例如水）、家居廢物利用，以及復活節為主題。 

    點擊圖片放大
    +5
    +4


小朋友將可透過視訊通訊程式 Zoom與專業魔術師實時互動，學習及練習神奇魔術技巧，為家人和朋友帶來驚喜，並在過程中投入綠色生活。 

【疫苗接種】 歐家榮：染疫康復者毋須打第三劑疫苗 滿三歲兒童若接種科興須打三針 復必泰只須打兩針，詳見【下一頁


活動有三大益處： 
1.小肌肉發展：小朋友可以活用家中隨手可得的物件例如橡筋、餐具、飲管、信封以及舊月曆來練習戲法，鍛鍊手部及手指肌肉，加強其手眼協調能力。  
2.激發創造力：魔術師會鼓勵孩子跳出自己的固有思維，運用想像力去設計屬於自己的魔術戲法，並為其他網上參加者或家人表演。 
3.增強自信心：孩子將會完成在家中尋找物件作魔術道具的挑戰，發掘平凡物品的奇妙用途，同時學習如何實踐減廢，倍添滿足感。 

【全城抗疫】仁安醫院增撥80張病床 接收公院轉介病人 下周將提供免費電話熱綫，詳見【下一頁
 
「媽呢媽呢@Home！」可讓小朋友安坐家中也能透過創意方式與大自然聯繫，活動將於周一（14日）下午4時起於海洋公園官方網站接受報名。 

報名連結： https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/mali-mali-home

新世界免費借會展50萬呎空間　供政府作抗疫倉儲物流中心　鄭志剛：盡最大努力協助政府，詳見【下一頁


【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文
小學 學校 疫情 海洋公園 大自然

上一篇文章

【國際油價】油價漲至14年新高 著名石油交易員Pierre Andurand旗下基金大賺109%

下一篇文章

【有相睇】低市價賣樓　勝過遲遲賣不走　翠豐臺業主疫市賺543萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長
【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長
【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機
【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務
【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務
【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及
【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款