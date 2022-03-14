【提早暑假】海洋公園推出全新網上魔術工作坊 發掘5至8歲小朋友魔術才能 即入內文睇點報名同課程有咩玩

本港爆發第五波疫情，政府宣布中學、小學及幼稚園今提前放暑假，不少學校於上周至本周陸續開始假期。小朋友在家抗疫，不少組織及機構也舉辦網上活動及課程。海洋公園號召充滿好奇心的小朋友，在提早開始的暑假參加以大自然為主題的網上魔術工作坊「媽呢媽呢@Home！」，一同探索魔術世界的奧秘，掌握如何把家中平凡物件融入神奇魔法的技巧。

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是次活動對象為5至8歲小朋友，設有四堂特別設計的魔術課將以陸生及水棲動物、自然元素（例如水）、家居廢物利用，以及復活節為主題。

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小朋友將可透過視訊通訊程式 Zoom與專業魔術師實時互動，學習及練習神奇魔術技巧，為家人和朋友帶來驚喜，並在過程中投入綠色生活。

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活動有三大益處：

1.小肌肉發展：小朋友可以活用家中隨手可得的物件例如橡筋、餐具、飲管、信封以及舊月曆來練習戲法，鍛鍊手部及手指肌肉，加強其手眼協調能力。

2.激發創造力：魔術師會鼓勵孩子跳出自己的固有思維，運用想像力去設計屬於自己的魔術戲法，並為其他網上參加者或家人表演。

3.增強自信心：孩子將會完成在家中尋找物件作魔術道具的挑戰，發掘平凡物品的奇妙用途，同時學習如何實踐減廢，倍添滿足感。

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「媽呢媽呢@Home！」可讓小朋友安坐家中也能透過創意方式與大自然聯繫，活動將於周一（14日）下午4時起於海洋公園官方網站接受報名。

報名連結： https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/mali-mali-home

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記者：陳詠妍