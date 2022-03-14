  • 28°C
香港時間 : 2022314日 (一) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MPF】MPF經營者穩袋322億元收入 波動市下今年MPF暫蝕602億

15:39 2022/03/14

分享：

MPF今年累蝕602億元，強積金營辦商兩個月暫仍穩賺322億元。

打工仔再有噩耗！因強積金 （MPF） 連蝕兩個月，在血汗錢不斷見紅下，MPF收費再惹關注。據MPF專家、積金評級公司的最新統計，截至今年2月底止MPF總資產值為1.13萬億元，而積金局指基金平均開支比率（FER）為1.41%。業界由此推斷，受託人等服務提供者，上月在負回報下仍穩袋約159.27億元收益。

駿隆今天（3月14日）也發表MPF報告，年初至今整體回報急跌5.1%，人均供款慘蝕13267元，遠超財政司司長陳茂波、下月起向市民派總額1萬元的電子消費券數額。而恒指一度急瀉近1000點，兩萬點的心理大關也失守，分析指乃自約6年以來的底點，唯恐首季MPF的平均回報打定輸數，有蝕無賺，港人慘受負財富效應重創。

單以兩個月計，供款人累計輸掉602億元。可是，MPF無論賺蝕，17間營辦商先於1月份坐享163.39億元收入，連同上月份再多袋159.27億元，兩個月已穩袋322.66億元費用。

駿隆：強積金今年來平均每人蝕13267元【下一頁

專家提醒，上班族被逼「焗輸」，需等2025年積金易（eMPF）平台正式運作，收費才有望大幅下調，唯今權宜之計，自保招是把新供款暫泊在低收費基金，例如俗稱懶人基金的預設投資策略（DIS），又或人民幣貨幣市場MPF，畢竟野村指人民幣巳變全球最強避險貨幣之一，博費用較平變相幫補回報，輸少當贏。

在一片哀鴻下，永明金融為上月的大贏家，皆因積金評級指，該行的市佔率是唯一逆市微升0.1個百分點至11%，排名仍是季軍。其餘10大MPF供應商依次為，宏利第1佔26.6%、滙豐（HSBC）第2佔17.9%、第4位是友邦（AIA）的9%、中銀保誠的7.1%，恒生 （00011） 及信安齊為5.8%、BCT銀聯佔5.6%、富達佔4.5%，以及東亞 （00023） 的2.7%。

此外，積金評級主席叢川普表示，2月份MPF淨吸資50億元，或跟在職者衝關、趕在3月底報稅年結前，爭相作僱員可扣稅自願性供款（TVC）有關。

**恒指失二萬關  有貨者怎操作？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析**

相關文章：【MPF】積金局：去年以永久離港為由提取強積金有33,800宗　按年升近12%

【ESG】MPF業界憑潔淨水域計劃 勇奪ESG大獎

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

本報記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

滙豐控股（00005） 宏利金融－S（00945） 永明金融 港股 強積金自願性供款 強積金 退休組合

上一篇文章

【美元定存】1年美元定存最高息1.3厘 港銀搶閘加息吸資金

下一篇文章

【白色情人節】北海道「白之戀人」聯乘動漫　3月14日推特別版朱古力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷熱話】為機迷平反！　研究揭打機有助提升閱讀能力
【機迷熱話】為機迷平反！　研究揭打機有助提升閱讀能力
【機迷熱話】外媒揭曉2021年最佳遊戲開發商　任天堂跌出十大榜單
【機迷熱話】外媒揭曉2021年最佳遊戲開發商　任天堂跌出十大榜單
【港元定期存款】港元定存最高5.8厘速賺5500元　大跌市變避險天堂
【港元定期存款】港元定存最高5.8厘速賺5500元　大跌市變避險天堂
【英鎊定存】英鎊定存最高12.88厘 花旗料下周四英國再加息0.25厘
【英鎊定存】英鎊定存最高12.88厘 花旗料下周四英國再加息0.25厘
【人幣定存】3個月人幣定存最高息2.8厘 大小行搶乘加息快車
【人幣定存】3個月人幣定存最高息2.8厘 大小行搶乘加息快車
【港元定存】1年港元定存享1.2厘賺息6千 銀行爆加息搶客戰
【港元定存】1年港元定存享1.2厘賺息6千 銀行爆加息搶客戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款