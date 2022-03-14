【MPF】MPF經營者穩袋約27億元收入 波動市下今年MPF暫蝕602億

▲ MPF今年累蝕602億元，強積金營辦商兩個月暫仍穩賺27億元。

據MPF專家、積金評級公司的最新統計，截至今年2月底止MPF總資產值為1.13萬億元，而積金局指基金平均開支比率（FER）為1.41%。由此推斷，受託人等服務提供者，今年首兩個月約收27億元。

駿隆今天（3月14日）也發表MPF報告，年初至今整體回報急跌5.1%，人均供款慘蝕13267元，遠超財政司司長陳茂波、下月起向市民派總額1萬元的電子消費券數額。而恒指一度急瀉近1000點，兩萬點的心理大關也失守，分析指乃自約6年以來的底點，唯恐首季MPF的平均回報打定輸數，有蝕無賺，港人慘受負財富效應重創。

單以兩個月計，供款人累計輸掉602億元。可是，MPF無論賺蝕，17間營辦商已於1月份坐享13.62億元收入，連同上月份再多袋13.27億元，兩個月已穩賺26.89億元費用。

駿隆：強積金今年來平均每人蝕13267元【下一頁】

專家提醒，上班族被逼「焗輸」，需等2025年積金易（eMPF）平台正式運作，收費才有望大幅下調，唯今權宜之計，自保招是把新供款暫泊在低收費基金，例如俗稱懶人基金的預設投資策略（DIS），又或人民幣貨幣市場MPF，畢竟野村指人民幣巳變全球最強避險貨幣之一，博費用較平變相幫補回報，輸少當贏。

在一片哀鴻下，永明金融為上月的大贏家，皆因積金評級指，該行的市佔率是唯一逆市微升0.1個百分點至11%，排名仍是季軍。其餘10大MPF供應商依次為，宏利第1佔26.6%、滙豐（HSBC）第2佔17.9%、第4位是友邦（AIA）的9%、中銀保誠的7.1%，恒生 （00011） 及信安齊為5.8%、BCT銀聯佔5.6%、富達佔4.5%，以及東亞 （00023） 的2.7%。

此外，積金評級主席叢川普表示，2月份MPF淨吸資50億元，或跟在職者衝關、趕在3月底報稅年結前，爭相作僱員可扣稅自願性供款（TVC）有關。

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本報記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪