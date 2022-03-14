  • 26°C
香港時間 : 2022314日 (一) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能手機】蘋果iPhone 14系列傳首度混搭新舊晶片 僅Pro機款升級A16新處理器

環球政經 17:27 2022/03/14

分享：

著名蘋果（美：AAPL）分析師郭明錤，昨晚通過個人推特爆出重磅消息，聲稱預計今年秋季發表的蘋果下代智能手機iPhone 14系列，當中只有兩款Pro系列的機款，會升級至A16 Bionic處理器，另外兩款普通機款則會繼續使用現役的A15 Bionic處理器。

【青姐話】疫情底   有幾抵？

根據郭明錤的預測，這將會是蘋果首次在同一系列的iPhone型號上，將新舊兩代處理器混搭使用，並通過運算效能去將普通及專業機款作出區分。

【延伸閱讀】【蘋果發布會】最強M1 Ultra晶片發表 Mac Studio電腦攻創作者市場

【延伸閱讀】【蘋果發布會】iPhone SE 3支援5G及保留TouchID iPhone 13增2種綠色選擇 本周五開放預訂

郭明錤指出，蘋果將於今年改變iPhone的機身尺寸及命名方式。兩款使用A16 Bionic的Pro機款，將會繼續稱為iPhone 14 Pro（6.1吋屏幕）和iPhone 14 Pro Max（6.7吋屏幕），至於採用A15 Bionic的普通機款，則會稱為iPhone 14（6.1吋屏幕）和iPhone 14 Max（6.7吋屏幕），標榜小尺寸屏幕的mini機款將會被取消。事實上，蘋果剛發表的平價機iPhone SE 3，已經配備了A15 Bionic處理器。

郭明錤亦透露，全線iPhone 14型號均會配備6GB記憶體，Pro機款使用傳輸速度較高的LPDDR5記憶體，普通機款採用的是LPDDR 4X記憶體。

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

【溫股知新】再談港股五大因素   國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
科技產品 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 記憶體 晶片 智能手機 處理器 iPhone

上一篇文章

美聯：業主劈價百萬出貨頻現　沙田第一城減價盤多3倍　一文看清10大屋苑實況

下一篇文章

【MPF】駿隆：強積金市場2月出現負回報 今年首兩月人均蝕13,267元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長
【美股追蹤】巴郡有股東提案 要求巴菲特卸任董事長
【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務
【俄烏局勢】德銀突轉軚 逐步關閉俄國業務
【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機
【俄烏局勢】俄國傳計劃充公 逾百架外資租賃飛機
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【90後財務自由人@iM網欄】得罪中央無運行？ 阿里巴巴股價弱的原因
【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及
【俄烏局勢】平治料旗下170億元俄國資產 或受國有化措施波及
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
【二手樓價】90後大膽還價　585萬買恒豐園三房　呎價不用1萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款