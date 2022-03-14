【智能手機】蘋果iPhone 14系列傳首度混搭新舊晶片 僅Pro機款升級A16新處理器

著名蘋果（美：AAPL）分析師郭明錤，昨晚通過個人推特爆出重磅消息，聲稱預計今年秋季發表的蘋果下代智能手機iPhone 14系列，當中只有兩款Pro系列的機款，會升級至A16 Bionic處理器，另外兩款普通機款則會繼續使用現役的A15 Bionic處理器。

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根據郭明錤的預測，這將會是蘋果首次在同一系列的iPhone型號上，將新舊兩代處理器混搭使用，並通過運算效能去將普通及專業機款作出區分。

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郭明錤指出，蘋果將於今年改變iPhone的機身尺寸及命名方式。兩款使用A16 Bionic的Pro機款，將會繼續稱為iPhone 14 Pro（6.1吋屏幕）和iPhone 14 Pro Max（6.7吋屏幕），至於採用A15 Bionic的普通機款，則會稱為iPhone 14（6.1吋屏幕）和iPhone 14 Max（6.7吋屏幕），標榜小尺寸屏幕的mini機款將會被取消。事實上，蘋果剛發表的平價機iPhone SE 3，已經配備了A15 Bionic處理器。

郭明錤亦透露，全線iPhone 14型號均會配備6GB記憶體，Pro機款使用傳輸速度較高的LPDDR5記憶體，普通機款採用的是LPDDR 4X記憶體。

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責任編輯：嚴浩文