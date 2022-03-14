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【香港地震】香港地震午夜發生　手機App查看環球地震訊息

科技 15:45 2022/03/14

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午夜地震令不少香港人從夢中驚醒，尤其香港少有發生，對不少港人而言應是從未有過的體驗，想了解多一點周遭的地震資訊，其實有手機App可以讓你了解多點。

《LastQuake》是歐洲地中海地震中心的官方出品，雖然以英語為主，但資訊完備，有網站亦有手機App，除了監察各區地震活動，用戶更可透過地區查看周邊地區的地震情況，級數，其社交網絡般的功能，更可用戶間互通消息，像剛發生於廣東惠州市惠東的地震，亦有香港人在應用上報料。（網址：https://m.emsc.eu/）

《LastQuake》可看到不同細分地區的地震資訊。

《LastQuake》可讓用戶留言互動。

【第五波疫情】防疫措施有效？ Google：多個地方人流大減一半

想要中文介面的用戶則可選用《地震訊息》手機App，有iOS及Android版本，雖然付費版本提供更多功能，不過免費的Lite版亦能看到各區的地震資訊，用戶更可以自行選擇地震訊息來源，若想要更全面資訊的話，更可點擊全部來源，查看世界各地的地震情報。

香港剛發生地震資訊亦能在App中查看。

《地震訊息》可選擇中文顯示。

【加密貨幣騙案】美國姐弟檔行騙遭起訴 最高可判監65年

據香港天文台資料顯示，本港時間2022年3月14日(星期一)上午2時29分中國東南部近岸發生一次 4.1級地震，震中位於北緯22.51度，東經115.04度附近，即香港之東北偏東約92公里。而香港天文台接獲超過8,000名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV (四)度，即懸掛的物件擺動，門、窗、碗碟發出響聲。

本報記者：彭振濠

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