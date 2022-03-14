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【烏克蘭】為逃難做好準備？　Sensor Tower：烏克蘭翻譯App下載量大增7成

科技 15:29 2022/03/14

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有調查機構發現，烏克蘭的App Store及Google Play平台，「翻譯類」、「語言學習類」應用程式的下載量大增7成，估計是與生活地方改變有關。

俄烏戰事持續，數百萬烏克蘭人被迫離開家園，逃往波蘭等鄰國避難。有調查機構發現，烏克蘭的App Store及Google Play平台，「翻譯類」、「語言學習類」應用程式的下載量大增7成，估計是與生活地方改變有關。

【烏克蘭】烏克蘭採用初創人臉辨識技術 助失散難民團聚
 
調查機構Sensor Tower最新報告顯示，在3月的首9日，「翻譯類」與「語言學習類」應用程式的下載量，在烏克蘭的App Store與Google Play平台上錄得增長。翻譯類App下載最高的頭三位分別是「Google翻譯」、「Translate All」及「Camera Translator」。於3月1日至9日期間，排名前十大的翻譯App總下載量達19.8萬次，比上月同期的11.6萬次增加約71％。

【烏克蘭】Android增空襲警報 即時警告烏克蘭民眾逃生
 
此外，語言學習類App於3月首9日下載量累計約13.2萬次，比去年的9萬次上升47％。在下載量最高的前十大語言學習類的App中，各有3個是專門學習波蘭語及英語，以及1個是學習德語。
 
Sensor Tower分析指，雖然App下載量無法確切地描繪出，處於戰事紛亂的烏克蘭人們生活全貌。但從翻譯和語言學習類App的下載量在短期內出現明顯增長，也反映出留在烏克蘭境內的市民，整準備搬遷或前往其他臨時庇護住所，並透過科技適應新生活，應對眼前的挑戰與變動。

【Meta】fb、IG鬆綁仇恨言論限制？ 路透：特定國家用戶可針對戰事發表仇恨言論

責任編輯：廖淑瑩

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