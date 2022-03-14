【有相睇】低市價賣樓　勝過遲遲賣不走　翠豐臺業主疫市賺543萬

樓價回落，部分業主心急如焚，不惜低市價出售單位。美聯物業鍾家豪說，荃灣翠豐臺3座低層H室，實用面積479平方呎，兩房間隔，享藍巴勒海峽景，早前開價約750萬元放售，終以728.8萬元易手，成交價比市價平3%，實用呎價約15,215元。

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鍾家豪透露，買家為上車客，上周第一次睇樓後，見屋苑環境合適，一直謹記在心，終於日前再睇樓時決定承接。從代理提供的單位相片可見，單位雖位於低層，但景觀開揚，望到藍巴勒海峽景。

資料顯示，原業主於2004年9月以約186萬元購入上址，持貨18年，現帳面獲利約542.8萬元，物業期間升值近3倍。

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