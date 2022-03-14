▲ 【港股分析】洪灝：港股的拋售潮是史上最猛烈之一 短期接飛刀屬冒進輕率

港股跌千點，交銀國際研究部主管洪灝表示，港股的拋售潮是史上最猛烈之一，無論是機構投資者或個人投資者，都正在無選擇地拋售，瀰漫市場的悲觀情緒仍有待消化，技術性反彈稍縱即逝。「儘管淨買入現階段已在歷史低點持續數月，但這種情況往往領先恒指最終觸底的時刻約3個月以上。」

港滙遠期點數的變化與香港未來信心高漲的時期相脗合

洪灝稱，悲觀情緒正發酵蔓延，如2012年、2015年下半年至2016年初，以及2020年初，即使恒指已破底，但在短期內接飛刀仍屬冒進輕率之舉，惟長期投資者肯定已開始看到港股的長期價值。

儘管悲觀論調甚囂塵上，港滙遠期點數的變化與香港未來信心高漲的時期相脗合，如2007年及2017年，而信心低迷時期如2005年、2016年初及2020年初。歷史上，港滙遠期點數與恒指的回報率密切相關，目前恒指一蹶不振，但人們對香港未來信心似未減弱。

外資正在減持中國國債，2月份從中國國債流出350億美元，為有數據以來規模最大的單月流出。洪灝指，這可能是因俄羅斯央行需要減持中國國債以籌集現金，同時一些國際大行已下調中國國債評級，並建議客戶減持。

洪灝：債券投資者是「聰明錢」

「債券投資者是『聰明錢』，外國投資者中國國債持倉的變化，領先外資買入在岸股票及其回報率，最長可達約9個月，因此當外資減持中國國債時，波動性將從國債波及股市。」

洪灝指，隨外資減持國債，人民幣將承壓，或會導致人民幣出其不意走弱，並進一步引發資本外逃。

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