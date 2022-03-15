【蘋果開箱】搶先上手玩「小野獸」iPhone SE 3　Touch ID依然超靈敏？（多圖+有片）

▲ 本報記者搶先開箱體驗第三代iPhone SE，到底新iPhone SE性能是否如外媒所指，能夠媲美iPhone 13呢？

蘋果（Apple）日前舉行「Peek Performance」春季發布會，並發布蘋果目前最便宜的5G iPhone ——「第三代iPhone SE」。新iPhone SE目前已接受預訂，並將於本周五（18日）正式發售。在新iPhone SE正式攻港前，本報記者也搶先開箱體驗，到底新iPhone SE性能是否如外媒所指，能夠媲美iPhone 13呢？

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是次記者開箱的是星光色新iPhone SE，其外型設計與上一代大致相同，保留Home鍵及廣受用戶喜愛的Touch ID功能，並採用4.7吋屏幕，細小的機身可以輕鬆放入褲袋。至於其Touch ID功能，靈敏程度比想象中高。記者嘗試連續三次試用Touch ID，都能夠快速成功解鎖，準確率相當高。

另外，是次iPhone SE使用與iPhone 13相同的A15芯片，效能比iPhone 8提升1.8倍。較早前跑分平台Geekbench的評分也指出，其初期效能評分結果，也與iPhone 13相當接近。記者也嘗試在不同的應用程式間切換，發現其刷新次數也減少，頗為流暢。在玩遊戲的時候，也沒有特別的停頓感。同時，其電池使用時間也更持久，最高可播放串流影片10小時。

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至於拍攝方面，iPhone SE與上一代相同，後置鏡頭則繼續採用1,200萬像素單鏡頭。但就支援原先iPhone 13系列獨有的Smart HDR 4功能，所以可以在逆光下拍攝，並具備『攝影風格」效果及「深度融合」技術的相機功能。

其中在逆光拍攝，就算背光，人像和風景都能清晰可見。而人像模式打造的景深效果也明顯，可完整且清晰地勾勒出主體線條。不過其背景模糊效果過於強勁，整體成品略嫌虛假。

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雖然新iPhone SE只需3,699元就可入手，但它卻可拍攝4K影片、支援5G網絡以及無線充電，也難怪會被外媒稱為「小野獸」。

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記者：曾曉汶、殷凱怡