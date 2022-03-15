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【蘋果開箱】搶先上手玩「小野獸」iPhone SE 3　Touch ID依然超靈敏？（多圖）

科技 09:00 2022/03/15

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本報記者搶先開箱體驗第三代iPhone SE，到底新iPhone SE性能是否如外媒所指，能夠媲美iPhone 13呢？

蘋果（Apple）日前舉行「Peek Performance」春季發布會，並發布蘋果目前最便宜的5G iPhone ——「第三代iPhone SE」。新iPhone SE目前已接受預訂，並將於本周五（18日）正式發售。在新iPhone SE正式攻港前，本報記者也搶先開箱體驗，到底新iPhone SE性能是否如外媒所指，能夠媲美iPhone 13呢？

【蘋果新機】第三代iPhone SE跑分曝光　效能評分竟與iPhone 13接近？

【蘋果發布會重點】新iPhone 、iPad Air登場　桌面電腦Mac Studio搭載新芯片

是次記者開箱的是星光色新iPhone SE，其外型設計與上一代大致相同，保留Home鍵及廣受用戶喜愛的Touch ID功能，並採用4.7吋屏幕，細小的機身可以輕鬆放入褲袋。至於其Touch ID功能，靈敏程度比想象中高。記者嘗試連續三次試用Touch ID，都能夠快速成功解鎖，準確率相當高。

另外，是次iPhone SE使用與iPhone 13相同的A15芯片，效能比iPhone 8提升1.8倍。較早前跑分平台Geekbench的評分也指出，其初期效能評分結果，也與iPhone 13相當接近。記者也嘗試在不同的應用程式間切換，發現其刷新次數也減少，頗為流暢。在玩遊戲的時候，也沒有特別的停頓感。同時，其電池使用時間也更持久，最高可播放串流影片10小時。

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至於拍攝方面，iPhone SE與上一代相同，後置鏡頭則繼續採用1,200萬像素單鏡頭。但就支援原先iPhone 13系列獨有的Smart HDR 4功能，所以可以在逆光下拍攝，並具備『攝影風格」效果及「深度融合」技術的相機功能。

其中在逆光拍攝，就算背光，人像和風景都能清晰可見。而人像模式打造的景深效果也明顯，可完整且清晰地勾勒出主體線條。不過其背景模糊效果過於強勁，整體成品略嫌虛假。

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雖然新iPhone SE只需3,699元就可入手，但它卻可拍攝4K影片、支援5G網絡以及無線充電，也難怪會被外媒稱為「小野獸」。

【新iPhone】第三代iPhone SE時隔兩年登場　彭博：不符合Apple標準

記者：曾曉汶、殷凱怡

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