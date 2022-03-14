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世衛憂慮俄烏戰爭 惡化新冠疫情

環球社會熱點 15:40 2022/03/14

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世界衛生組織多次警告，全球新冠肺炎疫情仍未完結。世衛近日亦就俄羅斯與烏克蘭戰爭發表意見，憂慮烏克蘭及附近國家的低疫苗接種率，加上戰事導致大批民眾逃難至其他國家，擔心可能令新冠疫情惡化。

【新冠疫苗】輝瑞CEO指 有必要打第4針疫苗 【下一頁】

世衛周日（13日）公開的數據顯示，3月3日至9日期間，烏克蘭及附近國家錄得近80萬宗確診，以及逾8,000宗新冠死亡。世衛指出，烏克蘭所在區域確診數較之前減少，但憂慮俄烏戰爭會讓當地及附近地區疫情惡化。

烏克蘭及鄰近國家如摩爾多瓦（Moldova）的疫苗接種率低下讓世衛擔憂，當超過200萬人逃難時，恐怕會增加出現更多重症及死亡個案的風險。根據Our World in Data網站數據，烏克蘭的疫苗接種率僅約34%，摩爾多瓦則是更低，約29%。

接收烏克蘭難民的東歐國家亦有措施，希望防範新冠疫情。匈牙利為烏克蘭難民提供疫苗接種；羅馬尼亞衛生部派醫療團隊，檢測烏克蘭難民及接種疫苗；斯洛伐克提供免費新冠治療；摩爾多瓦提供免費疫苗。世衛稱亦有提供實驗室服務協助檢測。

【南韓疫情】月底為5至11歲兒童打針 連3日增逾30萬確診 【下一頁】

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）上周指出，新冠病毒會把握機會繼續傳播，警告俄烏戰爭引發的難民危機恐怕為抗疫形成更大挑戰。

世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）則表明，由於檢測不足﹑疫苗接種進度受阻及低接種率，烏克蘭的確診數「毫無疑慮」出現升幅。但瑞安強調，不應對難民及疾病存有刻板印象。

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責任編輯：吳漢培

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