【異動板塊】 憂內地疫情轉差 內地餐飲股沽壓重 海底撈成表現第二差藍籌

內地疫情轉趨嚴峻，深圳今日（14日）起在全市開展三輪全員核酸檢測，暫定為期一周。除了保障城市運行及供港物資貨運的交通外，全民檢測期間停止一切非必要流動及活動，公共交通停運，商店停業，住宅小區封閉管理，市民居家辦公，非必要不得離城，成為兩年來內地首個「封城」的一綫城市，拖累內地餐飲股捱沽。

【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業【見下頁】

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海底撈（06862）暫報11.14元，跌18.6%，創出上市新低，為目前表現第二差的藍籌；同系的頤海國際（01579）暫報21.65元，跌8.3%。九毛九（09922）暫報11.96元，跌14%；呷哺呷哺（00520）發盈警，料去年盈轉虧，蝕最多2.95億元人民幣，暫報3.4元，跌9.6%；海倫司（09869）暫報10.22元，跌21.1%；百勝中國（09987）暫報295.4元，跌17.7%。

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記者：郭秀慧