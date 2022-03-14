【全城抗疫】仁安醫院增撥80張病床 接收公院轉介病人 下周將提供免費電話熱綫

第五波疫情至今累計確診個案增至69萬4千多宗，公營醫院不勝負荷。仁安醫院今日（14日）公布，將進一步增撥80張病床接收由公立醫院轉介的病人，佔醫院整體兩成病床，又預計未來數周陸續接收更多公院病人，包括內科、婦產科、兒科以及非緊急外科手術服務，如癌症、內視鏡、眼科、泌尿科及骨科等專科，分擔公營醫療的負擔。

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仁安醫院又指，醫院的急症門診中心一直為新冠輕症患者提供24小時門診服務，提供藥物及基本治療，並於下周中將提供電話免費熱線，由醫生為居家隔離的病人提供醫療諮詢。

院方表示，過去半年，已透過公私營醫療協作計劃，治理超過600宗骨科及替數十名癌症患者提供治療，預計今次加推病床期望可以舒緩新界東及新界西的醫療壓力。

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責任編輯：羅浩濂