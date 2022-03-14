疫下削弱港人儲蓄及投資能力　滙豐FinFit指數得分65

疫情對港人財務狀況有沒有影響？最新一份滙豐 FinFit 調查結果顯示，雖然疫情持續影響港人的家庭收入，並削弱儲蓄和投資能力，但受訪者大致維持財政健康，還款表現也良好。他們除了繼續履行理財計劃以實現財務目標，置業更是首要任務之一。

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調查在 2021 年 11 月進行調查，訪問了 1,500 名年齡介乎 18 至 64 歲的香港銀行用戶。香港人在這次調查中，滿分100之中，得分65，與2020年下半年的66分相比大致保持平穩。

指數主要量度調查對象4大範疇，包括理財習慣、理財知識、理財計劃以及網絡保安和安全。61%受訪者被評為「財政中等健康」，得分介乎50至80之間，高於上次調查的54%；「財政非常健康」的佔比則由27%降至20%。

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置業首期靠家人 不靠要儲17年？

置業是香港人普遍的財務目標，是次調查亦對有意置業或換樓的受訪者的理財健康和習慣進行分析。並發現發現整體受訪者認為，預期平均需要儲蓄17年，方有足夠資金繳付首期；52%則表示，須有家人財政支持才能實現目標。

為了實行計劃，會採取一些計劃（見表）。

港人置業/換樓的理財健康和習慣 習慣 百分比（%） 避免揮霍或過度消費 41 更主動投資以實現目標 39

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疫下減少到分行 善用數碼渠道理財

此外，調查發現港人透過多種方式使用銀行和理財服務。當中，88%「財政非常健康」人士會循多種途徑，包括分行網絡及數碼渠道以適時處理各種銀行事務和尋求協助。

「財政不健康」人士的相關比率為 77%。疫情下以多途徑理財的趨勢更見明顯：約40%受訪者表示，使用流動及網上理財的次數增加， 30%表示到訪分行的次數減少。

責任編輯：馬意文