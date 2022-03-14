▲ 【阿里巴巴9988】支付寶：過去半年為小微商戶降費近50億人民幣 今年將延續降費政策

早前騰訊 （00700） 旗下微信支付公布延續手續費優惠，現時阿里巴巴 （09988） 旗下的支付寶表示，去年8月1日起，在原有的收錢碼提現免費的基礎上，新增網絡支付服務費打折等降費措施，過去半年多來，已為小微商戶降低經營成本近50億元人民幣。

去年人民銀行等四部委發布關於降低小微商戶支付手續費的通知，要求自去年9月30日起施行。隨後，中國支付清算協會等行業協會也發出降費倡議。支付寶表示，率先響應並提前兩個月落實降費政策，而今年會持續一系列針對小微商戶的降費政策，包括對於所有支付寶收錢碼用戶，收錢碼提現繼續免費至2024年9月30日，提現免費不設單筆上限和單日上限，且毋須用戶額外申請，可直接減免。

同時，對於符合工信部《中小企業劃型標準規定》的小微企業、在市場監管部門登記的個體工商戶，以及有經營行為的個人，按照現行政策繼續做好降費工作落實，其在支付寶平台上的網絡支付服務費在當前標准上打9折。

【石Sir一周前瞻及異動股】電能、中國投資基金公司、越秀房託、越秀交通、友邦及君實生物

相關文章：

【阿里巴巴】螞蟻集團再收縮投資版圖 據報已悉售36氪股份

【阿里巴巴9988】郭樹清：螞蟻集團整改還未結束、自查基本完成

【騰訊700】微信支付降小微商戶支付手續費 小微企業、個體工商戶可獲9折優惠

編輯:姚卓然