▲ 【烏克蘭戰爭】日本嚴禁加密貨幣交易所與俄羅斯受制裁目標交易 違者最高監禁3年

俄羅斯入侵俄克蘭後，全球陸續推出針對俄羅斯的制裁措施，比特幣等加密貨幣成為俄羅斯資產避風港之一，有外電指，日本周一（14日）要求加密貨幣交易所按照對俄羅斯及白俄羅斯的制裁行動，不要處理涉及俄羅斯資產凍結目標的加密資產交易。

據Coindesk ，比特幣（Bitcoin，BTC）現跌1.3%，報38587元，以太幣（Ethereum，ETH）跌0.34%，報2573元。

日本金融廳表示，加密貨幣交易所未經授權向受制裁目標交易款項，例如加密貨幣及非同質化代幣NFT等數碼資產，將面臨最高三年的監禁或罰款100萬日元（6.7萬港元）。

上周五七國集團（G7）發表聲明稱將加強限制俄羅斯使用加密資產轉移財富，G7越來越擔心俄羅斯法人實體利用加密貨幣，避開針對俄羅斯的金融制裁。美國財政部上周五發布了新指南，要求總部位於美國的加密貨幣企業不得與制裁目標進行交易。

據行業協會統計，截至 3 月 4 日，日本共有 31 家加密貨幣交易所。日本金融廳表示，上述決定是維持G7 方向。日本金融廳及財政部稱，將共同加強措施，防止利用加密資產違反制裁轉移資金。

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