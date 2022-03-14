岸田文雄稱願意修憲 欲納自衛隊入第九條

日本前首相安倍晉三任內曾主張修憲，提升自衛隊的地位，引來極大迴響，但終未能成事。日本首相岸田文雄周日（13日）表示，願意修改日本憲法，將日本自衛隊正式納入憲法第9條。岸田文雄指，修憲是日本現時必須著手處理的議題。

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日本今年7月將舉行參議院選舉，岸田文雄周日出席自民黨代表大會時表示，願意實現自民黨修憲4個項目，當中包括將自衛隊列入第9條憲法等。岸田文雄在會上指，修憲是日本現時必須著手處理的議題，當局將與增加與國民對話，完成修憲任務。

自民黨當日亦正式修改黨章，將主席以外的高層領袖任期限制在每屆1年，最多連任3屆。岸田文雄表示，今夏的參議院選舉在新冠疫情及修改憲法等議題上，是一場旨在獲取應對急劇變化力量的鬥爭，呼籲團結取得參院選舉勝利。他同時譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為，形容俄軍行為是暴行，將推動聯合國和安理會改革。

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根據現時日本憲法第9條，日本否決非自衛的戰爭行為﹑否決一切戰爭及戰力﹑保有一般防衛的戰力及不擁有交戰權，因此日本憲法亦被稱為和平憲法或非戰憲法。安倍晉三曾希望，日本2020年時將自衛隊納入第9條，並改名為國防軍，一度震驚日本政壇，惟被在野黨猛烈抨擊下未能成事。有軍事專家曾分析，倘若修憲成功，將令自衛隊出兵擁有自主性，未來與盟友聯合作戰亦擁有正當性。

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責任編輯：李俊儀