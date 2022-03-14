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【新冠疫苗】輝瑞CEO指 有必要打第4針疫苗

環球社會熱點 15:00 2022/03/14

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全球現時有少數國家向民眾推出第4針新冠疫苗，包括以色列、德國及智利。藥廠輝瑞（Pfizer）有份研發新冠疫苗，輝瑞行政總裁艾伯樂周日（13日）表示，他認為現時有必要為民眾接種第4針新冠疫苗。

【南韓疫情】月底為5至11歲兒童打針 連3日增逾30萬確診 【下一頁】

美國食品及藥物管理局（FDA）去年8月全面授權16歲或以上群體接種輝瑞疫苗，艾伯樂（Albert Bourla）上周六（12日）指，輝瑞打算向美國FDA提交數據申請接種第4針的許可。

艾伯樂接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，指民眾接種第3針疫苗固然獲得良好保護力，能有效降低因感染新冠肺炎住院或死亡的風險。

但他表示民眾接種第3針預防感染的效果及持續時間不太理想，認為在傳染力較高的Omicron變種肆虐之際，有必要增強民眾接種疫苗產生的免疫反應。

他表示輝瑞會向FDA提供疫苗數據，希望FDA獨立專家可提供建議。

法國料為長者打第4針 口罩令將放寬 【下一頁】

艾伯樂又表示，輝瑞正努力研發一款可有效預防Omicron在內所有變種病毒的新冠疫苗，而且希望疫苗保護力可持續最少一年。

他稱如果輝瑞研發成功，將能夠使全球人民更容易恢復過往的正常生活。

主持指第3針計劃推出時出現混亂及民眾困惑的情況，詢問艾伯樂如第4針計劃推出，他是否能確保各國避免再次發生同樣情況。

艾伯樂表示他相信如果政府機構和製藥行業能有效協調，就能避免混亂情況重演。

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責任編輯：鄭錦玲

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