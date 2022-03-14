【消費券2022】開店平台斥400萬資助開網店　助中小企及早準備消費券商機

▲ SHOPLINE將會透過兩大商戶補助方案，以支援中小企開拓網上銷售商機。（資料圖片）

第五波疫情嚴重衝擊本地經濟，港府將會在4月起，再次向市民派發消費券。開店平台SHOPLINE亦宣布推出「抗疫 x 消費券資助計劃」，藉高達400萬元的補助，支援中小企把握消費券商機。

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SHOPLINE創辦人及營運總監劉煦怡表示，去年政府首次發放消費券時，SHOPLINE香港店家商品成交金額（GMV）按年增長4至7成，訂單總量更錄得6至8成增長，證明消費券有助刺激市民消費。她認為，第五波疫情之下，實體店未必能從新一輪消費券中受惠。故中小企應積極開拓網上平台，甚至善用 O2O 方案結合網店與實體店，提升經營效率並增加收入，搶佔消費券先機。

「受影響商戶補助」名額50個

SHOPLINE推出的「抗疫 x 消費券資助計劃」，將會透過兩大商戶補助方案以支援中小企開拓網上銷售商機，包括消費券開店支援，提供廣告宣傳、客戶服務、物流、付款等多個範疇的全面協助。

同時，SHOPLINE亦由即日起，為受防疫措施影響的商戶提供「受影響商戶補助」，助他們開拓網產業務，及紓緩其營商負擔，名額50個。受惠商戶包括但不限於零售或服務業（及其實體店）、餐飲業、非牟利機構、髮型屋、美容業等。他們將可免費使用「基本開店」方案6個月、免費開通 WhatsApp自動化軟件ZapChat服務6個月，以及送2,500元SHOPLINE智慧廣告金或物流金等。

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責任編輯：葉泳珊

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