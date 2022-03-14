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【科企裁員潮】傳騰訊、阿里未來數周裁員 幅度最高30%

股樓投資 14:21 2022/03/14

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內媒引述消息指，兩大科網巨頭騰訊控股（00700）及阿里巴巴（09988）計劃未來幾周內裁員，據員工內部估計，騰訊料裁員10%至30%，阿里巴巴則裁員30%。

【異動股】 渣打獲高盛唱好 【見下頁

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報道指出，阿里去年3月成立的社區電商部門（MMC），將於本周裁員，目前多個業務綫已經初步敲定裁員名單，涉及約20%員工。公開資料顯示，阿里的MMC事業群，聚焦社區業務，並整合零售通和盒馬集市，惟自成立以來持續調整業務。

事實上，自去年以來，內地多家互聯網巨頭企業相繼傳出業務調整消息。去年9月，騰訊據報啟動小業務部門的裁員工作；去年12月愛奇藝被曝裁員兩成；市傳快手邊緣業務綫被整合等消息。

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記者：郭秀慧

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阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 裁員 騰訊控股（00700）

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