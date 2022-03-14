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【抗疫消費】海港城即日起推優惠券獎賞 一文看清賺盡最高58%回贈方法

理財智慧 14:50 2022/03/14

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海港城由即日起推出全新「REWARDING EVERY DAY」優惠券獎賞，顧客消費每滿指定金額，即可換取購物及美食優惠券，如配合星期二或星期日的雙倍優惠券獎賞，同日消費總額達12,000元，更可賺取最高58%的回贈。

【青姐話】疫情底   有幾抵？

由即日起至5月15日，海港城顧客於同日以指定電子付款方式消費每滿1,500元，即可獲「100元購物優惠券」、「50元美食優惠券」及「100元美食優惠券」各1張；而消費每滿4,000元更可額外獲贈「500元購物優惠券」1張。

顧客通過逢星期二及星期日的雙倍優惠券獎賞，最多可賺取最多15,000元優惠券。當同日消費總額達12,000元左右，即可換取7,000元的優惠券，賺盡最高約58%的回贈率（見下圖）。

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優惠券可於350間海港城指定參與商戶使用，專享購物低至67折及餐飲半價優惠。參與商戶包括Chloé Atelier des Fleurs香港旗艦店、由馬黎珈而（黎姿）引進的尊貴品牌XOVĒ、簡約時尚品牌COS、GUESS全新專門、一站式童裝店balabala、多元化童裝品牌My Little Korner等，連卡佛百貨、Facesss及誠品生活的不少品牌均接受優惠券。

海港城多間新餐廳均推出外賣餐單及接受優惠券，包括著名酸菜魚品牌「姚姚酸菜魚」、韓國人氣過江龍「Terrace in seaside」，以及主打生酮無麩質食品的精品咖啡店「INFINITI C」。

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海港城平日泊車優惠加碼，最多免費6小時。由即日起至6月30日，以指定電子付款方式即日單一消費每滿100元，平日可享2小時免費泊車（最多6小時），周末及假日亦可享1小時免費泊車（最多3小時）。

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責任編輯：嚴浩文

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