港股弱勢未改,恒生指數今日失守2萬點關口,進一步下跌低見19722點。受到有中概股被美股列入「摘牌」清單拖累,多隻中概股下跌,中資科網股更甚,累恒生科指現跌超過百分之8, 失守4000點關,現低見3885點。

ATM大跌,名人追揸沽的新聞又成焦點,如芒格重倉阿里巴巴 (09988) 、段永平每跌10%就加倉騰訊 (00700) 等。

散戶看完,增添信心的同時也要緊記,別人玩的是本多終勝,散戶固然可以和他們一同長遠看好,但入市一定要量力而為。對於本金相對小的投資者,寧願見反彈才出手,不然本金先於股價見底,內心煎熬。套用「股神」巴菲特所講:

不能承受股價下跌50%的人就不應該炒股(You shouldn’t own common stocks if a 50% decrease in their value in a short period of time would cause you acute distress.)