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【疫下商機】長期抗疫身心俱疲　寧神安眠產品有商機

商業 14:30 2022/03/14

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藥房總商會估計，保健品零售商將由今日起陸續返貨，籲市民不用恐慌搶購及囤貨。（曾耀輝攝）

本地第五波疫情嚴峻，負面消息不斷，令不少港人承受極大的心理壓力。除了提升免疫力的產品外，有關寧神安眠的產品亦有更大需求。

【疫下商機】姫松茸保健品銷售額飆升10倍　擴闊年輕客源

受訪市民林女士指，疫情緊張、停工令她心理壓力大，晚上難以入眠。故近期花約300元購買寧神產品，冀有助身心放鬆。另一受訪者葉先生最近亦為家人購買雲芝產品，希望提升他們的免疫力。

維特健靈健康產品集團透露，疫情爆發期間，最多香港人選擇增強免疫力及呼吸系統的保健品。該企創辦人陳曦齡指，提升免疫力的靈芝、雲芝產品、強肺鼻的蟲草產品及維他命C等。除此之外，她又特別提到，安神助眠類型保健品的需求亦有提升，包括具有助入睡、紓緩緊張壓力的產品。

然而，陳曦齡坦言：「第五波疫情對於集團來說是艱難時期，人流減少，對實體店生意有一定影響。」因此，該企加強了網上購物的界面以及物流，向客戶推廣網上購物，使網上銷售額錄雙位數字增長。

保健品陸續返貨

香港屈臣氏回覆本報查詢亦指，尤其第五波疫情後，顧客瀏覽更多與免疫系統相關的產品及資訊。發言人表示，屈臣氏所售賣的健康產品包括維他命、NAD+ 、靈芝蟲草等有助提升免疫力等補充品，均有明顯升幅。

港九藥房總商會理事長林偉文稱，近期維他命等保健品「賣好多」，甚至出現缺貨的情況。但他估計，零售商將由今日起陸續返貨，籲市民不用恐慌搶購及囤貨。

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記者：葉泳珊

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