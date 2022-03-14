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【異動股】內地電子煙管理辦法5月起實施 思摩爾股價創新低 一度挫逾兩成

股樓投資 13:48 2022/03/14

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有內媒報道指，內地5月1日起將實施《電子煙管理辦法》，思摩爾（06969）股價應聲急挫，裂口低開14.7%後，曾低見16.2元，最多跌21.7%，創上市新低，最新報16.64元，仍跌19.6%，成交額10.2億元。

【海底撈 6862】海底撈去年關店300家 預告盈轉虧 全年最多蝕45億【見下頁

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據報道指，《辦法》提及，禁止向未成年人出售電子煙產品；禁止利用自動售貨機等自助售賣方式銷售或者變相銷售電子煙產品；建立全國統一的電子煙交易管理平台，依法取得煙草專賣許可證的電子煙生產企業、霧化物生產企業、電子煙用菸鹼生產企業、電子煙批發企業、電子煙零售經營主體等應當通過電子煙交易管理平台進行交易等。

與此同時，思摩爾今早（14日）公布，決定於3月31日或之前刊發財務業績後6個月內，擬動用不超過15億元的資金，不時在公開市場上購回股份。公司將從現有可動用現金儲備及自由現金流量撥付資金。

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記者：郭秀慧

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思摩爾國際（06969） 煙草產品 異動股

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