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【AAPL】最強蘋果分析師郭明錤：今年iPhone 14 Pro升級採用A16芯片、基礎機型維持舊芯片　打破近十年芯片傳統

股市 13:35 2022/03/14

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【AAPL】最強蘋果分析師郭明錤：今年iPhone 14 Pro升級採用A16芯片、基礎機型維持舊芯片　打破近十年芯片傳統

號稱「最強蘋果分析師」的郭明錤發文指，今年蘋果（Apple）（美：AAPL）iPhone 14 Pro版本的機型將配備「A16」芯片，而iPhone 14及14 Max機型將保留上一代iPhone 13的 A15 仿生芯片。郭明錤又預計，2023 年的新款 Mac mini 或會保持相同的外形設計。

郭明錤提到，根據蘋果iPhone命名方法，今年將會有4款新iPhone，分別是iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 及iPhone 14 Pro Max；尺寸方面，iPhone 14及 14 Pro 屏幕為6.1寸，而Max版本則為6.7英寸。

四款 ‌iPhone 14‌ 均配備 6GB 內存

郭明錤指出，今年四款 ‌iPhone 14‌ 型號或均配備 6GB 內存， ‌iPhone 14‌ 及14 Max 型號具有 LPDDR 4X 內存，而 ‌iPhone 14 Pro‌ 及14 Pro Max  則具有 LPDDR 5 內存。

此前新iPhone基礎基型及 Pro區別主要是材質、攝影鏡頭，若果郭明錤推測屬實，今年新一代iPhone 14 起，非Pro 及Pro版本的iPhone 芯片也會有區分，同時意味蘋果近十年來首次通過不同的芯片來劃分旗艦 iPhone 規格，蘋果上一次這樣做是在 2013 年。

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