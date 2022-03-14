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【疫下商機】姫松茸保健品銷售額飆升10倍　擴闊年輕客源

商業 13:25 2022/03/14

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有業界透露，與免疫力相關的保健品生意急升高達10倍。（曾耀輝攝）

本地第五波疫情嚴峻，每日新增確診個案數字高企。Omicron變種病毒防不勝防，港人對健康保健品需求急增，欲加強免疫力，減低感染風險。有業界透露，相關產品生意急升高達10倍。

【疫市營商】小林製藥推出內地版「安美露」　攻中老年人市場有著數？

日本命力創辦人兼執行董事連舜香接受本報訪問時透露，自疫情爆發以來，健康保健品需求已明顯增加；在第四、五疫情爆發後，提升免疫力的產品增長幅度尤其顯著。其中一款標榜抗病及提升免疫力功能的姬松茸產品，銷售額更在短期內飆升10倍。她又稱，保肺產品、益生菌等產品亦見明顯升幅，達3至4倍左右。

鞏固年輕客群保健習慣

港人憂慮感染疫症，帶動保健品需求。此況亦助日本命力吸納更多新顧客，連舜香估計，近一兩年品牌會員數量急增2至3倍，當中又以30歲左右的客群比例尤其高。「年輕顧客以往不察覺有進食保健品的習慣，但現時他們亦會開始有這樣的需求。」

疫情亦改變了顧客購買保健品的習慣，每宗訂單購買的數量也有所增加。她以一品牌旗一款聲稱可保護咽喉的噴劑產品為例，以往銷售高峰期主要是轉季期間。疫情爆發後，該產品的銷情卻持續熾熱。連透露：「客源主要是家中有小朋友或老人家等未能接種疫苗的家庭，欲為他們提供額外防禦。」客人的採購數量亦由以往的6至10枝，提升至10多枝。

為了應付網上訂單急增，日本命力在疫情下增聘6至7人。在派送貨品安排上，又特別加設供無接觸交收選項。連舜香指，疫情下需不時調整策略，加上面對物流供不應求的困難，該企亦要加大存貨量，以免產品缺貨。

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